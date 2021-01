Brighton komt afgrijselijke helft van Dan Burn te boven in doelpuntenspektakel

Zaterdag, 2 januari 2021 om 20:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:34

Brighton & Hove Albion is er voor de achtste wedstrijd op rij niet in geslaagd om een duel in de Premier League in winst om te zetten. In eigen huis kwam de ploeg van trainer Graham Potter niet verder dan 3-3 tegen Wolverhampton Wanderers. Joël Veltman begon in de basis bij de thuisploeg, Davy Pröpper kwam halverwege de wedstrijd binnen de lijnen; Ki-Jana Hoever bleef bij Wolverhampton de hele wedstrijd op de bank.

Brighton, dat voorafgaand aan de wedstrijd twee punten was verwijderd van de degradatieplekken, begon sterk aan het duel en kwam binnen het kwartier op voorsprong. Op aangeven van Leandro Trossard was Aaron Connolly het meest attent en prikte de spits van Brighton de bal met de punt van de schoen achter doelman Rui Patrício: 1-0. Heel lang konden de gastheren niet genieten van de voorsprong, toen Romain Saïss amper vijf minuten later de stand gelijk trok. Op aangeven van Nélson Semedo kopte de middenvelder de bal tegendraads in het doel: 1-1.

Wolverhampton pakte na ruim een half uur spelen de voorsprong door een eigen doelpunt van Dan Burn. De verdediger van Brighton zag de bal ongelukkig tegen zich aangebokst door doelman Robert Sánchez. Sinds de promotie van Brighton naar de Premier League in 2017, kreeg de ploeg de meeste eigen goals (9) te verwerken van alle clubs op het hoogste niveau in Engeland. Tot overmaat van ramp veroorzaakte Burn op slag van rust een strafschop die leidde tot de 1-3. De verdediger werd voorbijgelopen door de razendsnelle Adama Traoré en trok aan de noodrem door de aanvaller van Wolverhampton in het strafschopgebied naar de grond te werken. Het buitenkansje werd benut door Rúben Neves.

Ook in de tweede helft ging de bal al snel op de stip. Na twaalf seconden beging João Moutinho een overtreding op Neal Maupay, die de bal zelf op de stip legde en de bal hoog door het midden achter Patrício schoot. Brighton had moeite met de snelle en beweeglijke Traoré, maar kwam twintig minuten voor het einde wel op gelijke hoogte. Lewis Dunk kopte via het hoofd van Saïss raak voor de 3-3, nadat Adam Webster even daarvoor met het hoofd al de lat had geraakt. In de slotfase gingen beide ploegen op zoek naar de overwinning, maar gescoord werd er niet meer. Wolverhampton stijgt met het punt naar plek twaalf, terwijl Brighton zeventiende blijft.