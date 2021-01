Elabdellaoui reageert op gelekte foto van gezicht; plastische chirurgie nodig

Zaterdag, 2 januari 2021 om 20:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:36

Omar Elabdellaoui verblijft nog altijd in het Liv Hospital in Istanbul, zo meldt clubarts Vedat Kaya van Galatasaray in de Turkse media. De 29-jarige Noor liep op oudejaarsavond tweedegraads brandwonden op in zijn gezicht en zal de komende tijd plastische chirurgie ondergaan. Verder laat Elabdellaoui weten géén juridische stappen te ondernemen tegen de persoon die een foto van zijn gehavende gezicht lekte naar de media.

Het ging mis voor Elabdellaoui toen hij rond 21.30 uur op oudejaarsavond zijn kinderen wilde vermaken met vuurwerk, dat in zijn hand ontplofte. Ook het linkeroog van Elabdellaoui raakte daarbij beschadigd. Het is nog altijd onduidelijk of de voormalig Feyenoorder daaraan blijvende schade overhoudt. Op dit moment is alleen bekend dat Elabdellaoui zijn zicht met zijn gewonde oog niet volledig verloren is.

Op nieuwjaarsdag lekte een afbeelding uit van de gewonde Elabdellaoui, die gefotografeerd is terwijl hij in de ambulance verzorgd werd. De 49-voudig international vraagt om de persoon die daar verantwoordelijk voor is met rust te laten. "Nee, ik onderneem geen juridische stappen. Zijn familie lijdt al genoeg schade", laat Elabdellaoui weten in de Turkse pers.

Abdurrahim Albayrak, de vicepresident van Galatasaray, reageerde eerder nog een stuk minder begripvol op de opgedoken foto. "Het is een schande dat er een foto van Omar is gemaakt, terwijl hij in de ambulance lag", aldus Albayrak afgelopen vrijdag. "Deze jongen heeft drie kinderen, Galatasaray heeft dertig miljoen fans. We gaan hier werk van maken. We laten dit niet los."

Elabdellaoui speelt pas sinds afgelopen zomer voor Galatasaray. Hij kwam tot dusver tot dertien optredens voor de topclub uit Istanbul. In het verleden kwam hij ook uit voor Feyenoord, dat de verdediger in 2012/13 huurde van Manchester City. Dat was geen onverdeeld succes, met slechts vijf duels in zijn eerste half jaar. De huurverbintenis werd na een half jaar al verscheurd. Bij Olympiacos blies hij zijn loopbaan nieuw leven in: de geboren Noor met Marokkaanse roots speelde tussen 2014 en 2020 in Griekenland.