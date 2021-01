Ronald Koeman erkent: ‘Ze hebben weinig toekomst bij Barcelona’

Zaterdag, 2 januari 2021 om 20:03 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:40

Ronald Koeman hoopt nog altijd dat de selectie van Barcelona in januari van vers bloed wordt voorzien. Het liefst ziet de trainer enkele, overbodige, spelers vertrekken, zodat de Spaanse topclub aan zijn wensen op de transfermarkt kan voldoen. Dat zal echter een lastig karwei worden: Barcelona heeft enerzijds amper financiële ruimte en anderzijds kan men pas na de presidentsverkiezingen van 24 januari doorpakken. De transfermarkt sluit op 1 februari.

Koeman kreeg zaterdag, daags voor het competitieduel met Huesca, de vraag of hij van enkele spelers af wil. “Ja, ik ga geen namen noemen, maar mijn antwoord is ja. Er zijn voetballers die geen uitzicht op speeltijd hebben en we willen de selectie versterken. Enkele spelers hebben weinig toekomst bij Barcelona.” Hij weet dat Barcelona niet veel tijd zal hebben. “Zodra bekend is wie de nieuwe president wordt, is er weinig tijd meer. We moeten ons voorbereiden om snel over het sportieve gedeelte te kunnen praten. Ik kan de datum van de verkiezingen niet veranderen. We zullen het moeten accepteren.”

Koeman wil graag een centrale verdediger en een aanvaller aantrekken. De namen van Eric Garcia en Memphis Depay zingen al minimaal een half jaar rond in het Camp Nou. De kans bestaat ook dat de Spaanse topclub on uiteenlopende redenen geen enkele speler kan aantrekken. “Dat zou in eerste instantie niet teleurstellend zijn”, dekte Koeman zich reeds enigszins in. “Iedereen weet hoe de situatie van de club eruitziet. We hebben een project samengesteld met jonge voetballers, met gewenste versterkingen op bepaalde posities. Het plan is daar, maar we gaan er niet over. Het is aan de nieuwe voorzitter.”

Koeman sprak zaterdag ook over het wegvallen van Philippe Coutinho, die zaterdag geopereerd is aan zijn linkermeniscus en drie maanden moet toekijken. “Het is een groot gemis. Ik heb Coutinho altijd als een cruciale speler beschouwd en dat moeten we nu zien op te vangen. We zitten ook al zonder Ansu Fati, Gérard Pique en Sergi Roberto, dat zijn allemaal spelers die vaak in de basis staan.”

“Het is een probleem aan het worden dat we zoveel spelers missen”, vervolgde Koeman. “We werken met de jongens die wel beschikbaar zijn en zij geven het maximale, maar we missen veel spelers met exceptionele kwaliteiten. Dat we zoveel lang uitgeschakelde spelers hebben is pure pech.”

Lionel Messi is begonnen aan de laatste zes maanden van zijn contract bij Barcelona. Pas aan het einde van het seizoen beslist hij over zijn toekomst, zei de clubtopscorer aller tijde eerder. Volgens Koeman zorgt dat niet voor onrust binnen zijn selectie. “Zoals elke speler die een aflopend contract heeft, is hij vrij om te beslissen wat hij wil. Messi heeft bewezen dat hij het beste wil voor dit team en ik heb er geen probleem mee dat hij zijn beslissing nu niet neemt. We voelen ons er niet nerveus of ongerust over.”