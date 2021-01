Miskoop van Arsenal wil enorm inleveren voor vertrek uit Londen

Zaterdag, 2 januari 2021 om 19:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:01

William Saliba is volgens Canal Plus bereid om flink aan salaris in te leveren voor een terugkeer bij zijn oude club Saint-Étienne. De verdediger, die in de zomer van 2019 voor dertig miljoen euro werd overgenomen door Arsenal, gaat van een weeksalaris van 180.000 euro naar 100.000 euro. De verdediger komt niet in de plannen van Arsenal-manager Mikel Arteta voor en werd zelfs niet opgenomen in de 25-koppige selectie voor de Europa League.

In de zomer van 2019 nam Arsenal Saliba over van Saint-Étienne, om hem meteen het eerste seizoen weer uit te lenen aan de Franse ploeg. Afgelopen zomer kwam de negentienjarige verdediger terug naar Engeland, maar maakte tot op heden nog niet zijn debuut voor Arsenal. Ook werd Saliba niet opgenomen in de selectie voor de Europa League en dus is de verwachting dat hij komende transferwindow op huurbasis vertrekt bij de Londenaren. Hij moet daarvoor wel tachtigduizend euro aan weeksalaris inleveren. Saliba heeft nog een doorlopend contract bij Arsenal tot de zomer van 2024.

Arteta gebruikte Saliba dit seizoen tijdens een aantal wedstrijden in de voorbereiding, maar tot een officiële wedstrijd in het eerste elftal kwam het nog niet. Dat laatste is opmerkelijk, aangezien Arsenal verschillende verdedigers moest missen door blessureleed. Pablo Marí, Shkodran Mustafi en Callum Chambers raakten allen langdurig geblesseerd en ook David Luiz moest een aantal wedstrijden missen bij The Gunners.

Saliba begon als zesjarige met voetballen en werd in zijn eerste jaren getraind door de vader van Kylian Mbappé. In 2016 maakte hij de overstap naar Saint-Étienne, waar hij twee jaar later zijn eerste contract tekende. In datzelfde jaar maakte hij als zeventienjarige zijn officiële debuut tegen Toulouse (3-2 winst). In de zomer van 2019 tekende hij voor vijf jaar bij Arsenal, dat hem direct uitleende aan Saint-Étienne. Ook Tottenham Hotspur liet destijds blijken serieus geïnteresseerd te zijn in de verdediger.