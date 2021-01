Zaterdag, 2 Januari 2021

Manchester United bepaalt de grens op 99 miljoen euro

Stoke City heeft zich bij Schalke 04 gemeld om Rabbi Matondo voor de rest van het seizoen te huren. De voormalig aanvaller van Manchester City wil meer speeltijd met het oog op het EK met Wales. ((Daily Mail))

In de zoektocht naar een aanvallende middenvelder is Arsenal uitgekomen bij Ryan Christie. Ook Leicester City, Newcastle United, Southampton, Brighton & Hove Albion en Burnley willen de middenvelder van Celtic graag inlijven. (90min)

Manchester United heeft er alle vertrouwen in dat Jadon Sancho nog deze maand voor minder dan honderd miljoen euro van Borussia Dortmund kan worden overgenomen. United was in de zomer al uit op zijn handtekening, maar het gat tussen vraag en aanbod was destijds te groot. (The Sun) United was in de zomer al uit op zijn handtekening, maar het gat tussen vraag en aanbod was destijds te groot.

Als het aan NAC Breda ligt vertrekt een handvol spelers deze maand. De club wil zich versterken en heeft Nacho Monsalve, Roger Riera, Javier Noblejas, Anouar Kali en Huseyin Dogan laten weten te mogen vertrekken. (BN/De Stem)

Roy Kuijpers is in beeld bij FC Den Bosch. Vitesse onderhandelt met de Brabantse club over een verhuur of definitieve transfer van de vleugelaanvaller, die een aflopend contract heeft in Arnhem. (de Gelderlander)