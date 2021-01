Galatasaray loopt na oliedomme rode kaart averij op in titelstrijd

Galatasaray heeft zaterdagavond duur puntenverlies opgelopen in de strijd om het Turkse kampioenschap. De manschappen van Fatih Terim waren na een oliedomme rode kaart van Emre Kilinc niet bij machte om een winnende treffer te produceren tegen Antalyaspor: 0-0. Ryan Donk speelde bij Galatasaray de volledige wedstrijd mee als verdedigende middenvelder. Galatasaray staat tweede met evenveel punten als koploper Alanyaspor, maar heeft nog een wedstrijd tegoed.

De spelers van Galatasaray betraden het veld voorafgaand aan de wedstrijd in speciale shirts met daarop de tekst: 'Beterschap, Omar'. Daarmee betuigde de spelersselectie hun steun aan ploeggenoot Omar Elabdellaoui, die op oudejaarsavond ernstig gewond raakte door een vuurwerkongeval. Het is nog niet bekend of en wanneer Elabdellaoui zijn rentree zal kunnen maken.

Galatasaray moest zes minuten na rust verder met tien man na een harde tackle van achter door Emre Kilinc op de voet van Amilton, die op zijn hak geraakt werd. Kilinc had geen enkele intentie om de bal te spelen en werd weggestuurd. Enkele minuten later had ook Marcão van het veld gestuurd kunnen worden na een trap op de enkel van Gökdeniz Bayrakdar, maar de scheidsrechter liet het ditmaal bij geel. Met tien man had Galatasaray wel het beste van het spel, maar een winnende treffer zat er niet in voor de ploeg uit Istanbul. Ogulcan Caglayan probeerde het in de korte hoek na een voorzet vanaf links van Arda Turan, maar de spits stuitte op de voeten van doelman Ruud Boffin.