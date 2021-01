Penaltyswitch komt Real Betis duur te staan in stadsderby tegen Sevilla

Zaterdag, 2 januari 2021 om 18:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:21

Sevilla is er zaterdagavond niet in geslaagd om de stadsderby tegen Real Betis te winnen. De ploeg van Julen Lopetegui speelde een zwakke wedstrijd, waarin Sevilla na een gemiste penalty van Nabil Fekir blij mocht zijn met een punt: 1-1. Dat Fekir de strafschop mocht nemen was opvallend, omdat Sergio Canales even daarvoor vanaf elf meter wél raak had geschoten. Luuk de Jong speelde de eerste 45 minuten mee bij Sevilla, maar kon geen rol van betekenis spelen; Karim Rekik en Oussama Idrissi bleven de hele wedstrijd op de bank.

Sevilla betrad het veld als absolute favoriet, maar voldeed in de eerste helft geenszins aan die verwachtingen. De bezoekers waren volkomen ongevaarlijk en oogden verdedigend kwetsbaar. De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Fekir, die namens Betis van dertien meter net naast mikte. Na ruim een half uur mocht Canales uit de rebound aanleggen vanaf de rand van het zestienmetergebied. Het schot van de middenvelder van Betis zeilde via het halve blok van Nemanja Gudelj net over.

Vrijwel uit het niets pakte Sevilla twee minuten na rust de leiding. Youssef En Nesyri legde de bal vanaf de achterlijn terug naar Suso, die vanaf zestien meter met een laag geplaatst schot scoorde: 0-1. Betis knokte zich terug en kreeg drie minuten later een penalty, toen Diego Carlos het been van Loren Moren aantikte. De strafschop werd benut door Canales: 1-1. Betis kreeg een kwartier voor tijd opnieuw een penalty, ditmaal na een duw van Marcos Acuña tegen Fekir. Laatstgenoemde ging zelf achter de bal staan, maar zag Bono de bal uit de rechterhoek tikken.