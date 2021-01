Sergio Padt gaat FC Groningen verlaten na akkoord tot medio 2024

Zaterdag, 2 januari 2021 om 17:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:03

Sergio Padt geniet concrete belangstelling van het Bulgaarse Ludogorets. De dertigjarige doelman beschikt bij FC Groningen over een aflopend contract en de winterse transferperiode kan daardoor de laatste kans worden voor de club om een transfersom te ontvangen. Ludogorets is de absolute alleenheerser in Bulgarije: de club werd de laatste negen seizoenen op rij kampioen.

Volgens Voetbal International hebben Padt en Ludogorets, waar Elvis Manu onder contract staat, een akkoord over een contract tot de zomer van 2024. Dat betekent dat de doelman sowieso over een paar maanden de overstap naar Bulgarije kan maken, maar Ludogorets wil Padt per direct aantrekken. Daar wil FC Groningen vooralsnog echter geen medewerking aan verlenen.

Padt staat sinds 2014 als eerste doelman onder de lat bij FC Groningen, dat hem in dat jaar overnam van AA Gent. De Trots van het Noorden ziet de voormalig keeper van Ajax het liefst bijtekenen, maar Padt lijkt zijn zinnen te hebben gezet op een buitenlands avontuur. FC Groningen heeft al ingespeeld op het mogelijke vertrek van Padt. De nummer zes van de Eredivisie huurt Per Kristian Bratveit tot het einde van het seizoen van het Zweedse Djurgardens IF. FC Groningen heeft daarbij een optie tot koop afgedwongen voor de 24-jarige doelman, die één interland namens Noorwegen achter zijn naam heeft.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus heeft nog altijd de hoop om Padt te kunnen behouden. "Sergio is een belangrijk onderdeel van ons team, daarbij komt dat we bezig zijn aan een uitstekend seizoen", vertelde hij eerder vandaag aan RTV Noord. "Het heeft niet onze voorkeur om hem in de winter te zien vertrekken en zullen hem daarom ook niet zomaar laten gaan. Zoals het er nu voorstaat willen we Sergio erbij houden. De aanbieding om zijn contract te verlengen ligt ook nog steeds op tafel, maar we bereiden ons wel voor."