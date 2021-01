Voormalig Ajax-pupil van Bosz velt Leverkusen; Becker belangrijk voor Union

Zaterdag, 2 januari 2021 om 17:26 • Laatste update: 17:31

Bayer Leverkussen heeft verzuimd om de koppositie in de Bundesliga over te nemen. Op bezoek bij Eintracht Frankfurt ging de ploeg van trainer Peter Bosz met 2-1 onderuit. Dat was mede te danken aan een doelpunt van Amin Younes, met wie Bosz in het seizoen 2016/17 samenwerkte bij Ajax. De achterstand op koploper Bayern München, dat het morgen in eigen huis opneemt tegen FSV Mainz, blijft daardoor steken op twee punten. In Bremen was zaterdagmiddag meer Nederlands succes. Sheraldo Becker schoot zijn ploeg 1. FC Union Berlin op voorsprong tegen Werder Bremen en won het duel uiteindelijk met 2-0.

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 2-1

Bosz heeft twee weken de tijd gehad om bij te komen van de pijnlijke 1-2 nederlaag tegen Bayern München, waardoor de Nederlander met Bayer Leverkusen het Herbstmeisterschaft uit handen zag glippen vlak voor de jaarwisseling. In de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar begon Leverkussen goed en kwam het al na tien minuten spelen op voorsprong. Nadiem Amiri werd door de lucht aangespeeld door Florian Wirtz, nam de bal fraai mee en rondde formidabel af met een hakbal door de benen van Kevin Trapp. Tien minuten later trok Amin Younes de stand gelijk. De voormalig Ajacied, die bij Ajax een goede periode kende onder Bosz, kreeg de bal op prachtige wijze aangespeeld door Djibril Sow en rondde beheerst af: 1-1.

Wat een goal van Nadiem Amiri! Een geweldige aanname, maar de afronding is nog beter?? ?? ESPN #?? #sgeb04 pic.twitter.com/JK57B9xJjP — ESPN NL (@ESPNnl) January 2, 2021

Eintracht, dat Bas Dost vorige week naar Club Brugge liet vertrekken, nam in de tweede helft brutaal de leiding. Daichi Kamada bracht de bal gevaarlijk voor vanaf de rechterkant en zag zijn voorzet tot zijn eigen verbazing worden binnengegleden door Leverkusen-verdediger Edmond Tapsoba. Kamada nam een kwartier voor het einde van de wedstrijd eigenhandig het doel van Leverkusen onder vuur, maar zag zijn inzet niet gepromoveerd worden tot doelpunt. Aan de andere kant was Patrick Schik dichtbij een doelpunt, maar hij zag zijn schot ternauwernood worden gered door een verdediger. Uit de corner die volgde leek Tapsoba alsnog voor de gelijkmaker te tekenen, maar zijn kopbal ging over het doel. Door de nederlaag blijft Leverkusen tweede in de Bundesliga, op twee punten achterstand op Bayern.

Werder Bremen - 1. FC Union Berlin 0-2

Becker had in het Weserstadion slechts twaalf minuten nodig om zijn waarde als counterspits te bewijzen. De aanvaller werd in een snelle tegenaanval op de rand van de zestien aangespeeld door Taiwo Awoniyi en vond met een droge lage knal met links de rechteronderhoek: 0-1. Ruim een kwartier later verdubbelde Awoniyi de voorsprong van Union Berlin. Ploeggenoot Robert Andrich onderschepte de bal diep op de helft van Werder en zette de Nigeriaanse spits direct aan het werk in de zestien. Awoniyi punterde de bal vervolgens in het doel, al leek de bal houdbaar voor doelman Jiri Pavlenka: 0-2. Union Berlin had op slag van rust geluk dat een treffer van Romano Schmid werd afgekeurd wegens buitenspel. In de tweede helft zette Werder Bremen wel aan, maar waren de beste kansen voor de counterende bezoekers. Grischa Prömel mikte uit een vrije schietkans van achttien meter net naast, en datzelfde lot onderging een poging van de rand van de zestien van Becker.

Arminia Bielefeld – Borussia Mönchengladbach 0-1

De bezoekers uit Mönchengladbach leken uit de startblokken te schieten via Patrick Hermann, die al na drie minuten het net vond. De Duitser deed dat echter in buitenspelpositie en werd teruggefloten door scheidsrechter Sascha Stegemann. De kansen waren in de eerste helft zeer spaarzaam. Na een klein uur spelen was het wel raak voor de bezoekers. Breel Embolo kreeg de bal in de diepte aangespeeld door Jonas Hofmann, ontdeed zich van zijn directe tegenstander en rondde vervolgens feilloos af met een diagonaal schot in de linkerhoek: 0-1. Bielefeld, dat de volledige wedstrijd aantrad met Mike van der Hoorn in de defensie, wist de laatste acht ontmoetingen met Gladbach niet in wist om te zetten. De ploeg probeerde in de slotfase een gelijkmaker te forceren, maar kwam niet verder dan enkele speldenprikken. Door de overwinning klimt Gladbach naar de zevende plek op de ranglijst. Bielefeld blijft in de gevarenzone als nummer zestien.

1. FC Köln - FC Augsburg 0-1

Veel kansen waren niet te noteren in de eerste helft, omdat beide ploegen vanuit een gesloten defensie opereerden. Florian Niederlechner dacht FC Augsburg na acht minuten op voorsprong te koppen, maar werd teruggefloten wegens buitenspel. Nadat in de tweede helft opnieuw een treffer van Niederlechner werd afgekeurd om die reden, slaagde Augsburg er na 77 minuten in om de beslissing te forceren. Ditmaal zette Niederlechner vanaf de rechterflank laag voor, waarna Iago van dichtbij binnentikte: 0-1.