Kritisch geluid over ster van Liverpool: ‘Hij verstoort de flow van de ploeg'

Zaterdag, 2 januari 2021 om 16:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:49

Hoewel Liverpool bovenaan staat in de Premier League, draait het elftal van manager Jürgen Klopp lang niet zo goed als vorig seizoen. Volgens Don Hutchison, oud-middenvelder van the Reds, is dat mede te wijten aan de slechte prestaties van Mohamed Salah. Dat is opvallend, want de 28-jarige Egyptenaar staat met dertien doelpunten bovenaan de topscorerslijst in de Engelse competitie.

Liverpool speelde in de laatste twee wedstrijden van 2020 teleurstellend gelijk tegen West Bromwich Albion (1-1) en Newcastle United (0-0). Salah kreeg in beide wedstrijden grote kansen, maar slaagde er niet in te scoren. "Hij lijkt een beetje slordig de laatste tijd", aldus Hutchison tegenover Optus Sport. "Hij heeft het niet. Ik vind zelfs dat hij de flow van de ploeg verstoort. Hij geeft zomaar de bal weg, waardoor Liverpool opnieuw moet beginnen."

Salah maakte in 175 officiële optredens 110 doelpunten voor Liverpool, weet ook Hutchison. "Ik vind hem van wereldklasse", aldus de 26-voudig Schots international. "Maar het frustreert me om hem te zien spelen, en dat gaat niet alleen over het afronden van kansen. Het zijn de simpele dingen: passes over tien meter komen niet aan, hij speelt slordig." Dat Salah al tijden aan een overgang naar Real Madrid of Barcelona wordt gelinkt, zou volgens Hutchison mee kunnen spelen. "Misschien hebben die geluiden invloed op hem, maar hij heeft het gewoon niet."

Ook oud-verdediger Dietmar Hamann, die 283 keer uitkwam voor Liverpool, heeft zich onlangs uitgesproken over Salah. De Duitser verwacht dat Salah na dit seizoen vertrekt bij de club. "Als Salah weg wil, en dat is zeer waarschijnlijk, kan dat een domino-effect hebben", aldus Hamann tegenover Stadium Astro. "Liverpool zal dan iemand moeten kopen. Wie ze ook halen, het team heeft een vervanger nodig voor Salah."

Hamann komt zelf met twee suggesties voor Liverpool. "Voor mij is Kingsley Coman van Bayern München de beste vleugelspeler op dit moment," zegt de 59-voudig international, die ook Comans ploeggenoot Serge Gnabry zou aanbevelen. "Dat zijn twee van de beste vleugelspitsen ter wereld. Maar laat Bayern München een van hen vertrekken? Ik denk het niet, maar je weet het nooit."