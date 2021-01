Schmidt haalt pupil na 23 speelminuten definitief bij A-selectie van PSV

Zaterdag, 2 januari 2021 om 15:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:49

Yorbe Vertessen is door Roger Schmidt bij de A-selectie van PSV gehaald. De Belgische spits maakte deel uit van de selectie van Jong PSV, maar krijgt van de Duitse oefenmeester een definitieve plek bij het eerste elftal. Vertessen, die in december zijn debuut maakte in het eerste elftal, mag nog wel wedstrijden blijven spelen voor de beloftenploeg.

De negentienjarige Vertessen wordt gezien als een groot talent en trainde al enige tijd mee met de A-selectie. "Na tien jaar in onze jeugdopleiding maakt Yorbe nu de overstap naar PSV 1", vertelt technisch directeur John de Jong op de website van PSV. "Twee jaar geleden ging Yorbe al mee op trainingskamp, maar door blessureleed bleef een overstap uit. Desondanks is Yorbe blijven vechten voor een kans in het eerste elftal. Die kans heeft hij nu met beide handen gegrepen."

Vertessen speelde in de jeugd bij FC Rillaar Sport, KVC Westerlo en PSV. Bij laatstgenoemde club tekende de aanvaller in 2019 een contract dat hem tot de zomer van 2022 aan PSV zou verbinden. Vertessen maakte in september 2019 zijn debuut bij Jong PSV en afgelopen december droeg hij voor het eerst het shirt van het eerste elftal in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (2-1 winst). Vertessen speelde de laatste 23 minuten mee en stichtte enkele keren gevaar, maar was ongelukkig in de afronding. Daarnaast heeft Vertessen verschillende jeugdelftallen doorlopen van de Belgische nationale ploeg en werd hij in 2018 topscorer op het EK o17 met vier doelpunten.