Schotland lijkt na tien jaar nieuwe kampioen te gaan krijgen na Old Firm

Zaterdag, 2 januari 2021 om 15:25 • Chris Meijer • Laatste update: 15:35

Het begint er sterk op te lijken dat Schotland na tien seizoenen een andere kampioen krijgt. Rangers is er zaterdagmiddag in geslaagd om de Old Firm tegen aartsrivaal Celtic met 1-0 te winnen, door een eigen doelpunt van Callum McGregor. Na de overwinning in de derby vergroot de ploeg van manager Steven Gerrard de voorsprong op de naaste achtervolger naar maar liefst negentien punten, al heeft Celtic nog drie wedstrijden tegoed ten opzichte van de koploper.

Celtic kroonde zich in de laatste tien seizoenen tot kampioen van Schotland en legde vorig seizoen nog beslag op de treble: de landstitel, de Schotse beker en de Schotse League Cup. Rangers degradeerde na het faillissement in 2012 gedwongen naar het vierde niveau van het Schotse voetbal en keerde in 2017 terug in de Premier League. Na twee derde en twee tweede plaatsen liggen the Gers nu op koers om voor het eerst sinds 2011 weer eens een landstitel te vieren.

De beste mogelijkheid in de eerste helft was op Ibrox nog voor de bezoekers. Leigh Griffiths zag een fraai schot op even fraaie wijze uit het doel gehaald worden door Rangers-keeper Allan McGregor. Een moment na 62 minuten spelen bleek een kantelpunt in deze Old Firm. Nir Bitton vloerde de doorgebroken Alfredo Morelos en kreeg daarvoor een rode kaart voorgehouden. Acht minuten na de rode kaart van Bitton viel de enige treffer van het duel.

Een hoekschop van James Tavernier werd door Callum McGregor achter zijn eigen doelman gewerkt, nadat Joe Aribo nog onder de bal doorging. Het tiental van Celtic kon de opgelopen schade in de laatste twintig minuten niet meer repareren, waardoor Rangers zijn voorsprong uitbreidt naar maar liefst negentien punten. The Hoops speelden wel drie wedstrijden minder en kunnen dus de achterstand nog terugbrengen naar tien punten, als alle inhaalduels worden gewonnen. Op 20 maart staat de tweede Old Firm van dit seizoen op het programma, dan op Celtic Park.