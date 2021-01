‘Hij werd voor 30 miljoen gekocht en verdient ver boven het PSV-plafond’

Zaterdag, 2 januari 2021 om 14:48 • Laatste update: 14:39

De naam van William Saliba werd afgelopen week in verband gebracht met PSV. Robin Jongmans, PSV-watcher voor De Telegraaf, acht het echter onwaarschijnlijk dat de Eindhovenaren de negentienjarige verdediger in januari op huurbasis zullen overnemen van Arsenal. Saliba speelde in de eerste seizoenshelft geen minuut bij the Gunners en mag vermoedelijk tijdelijk vertrekken.

In een Q&A op de website van De Telegraaf krijgt Jongmans de vraag of er nog een centrumverdediger in beeld is bij PSV, dat eerder ook werd gelinkt aan Lyanco (Torino) en Kim Min-Jae (Beijing Guoan). “Ongetwijfeld. Elke club heeft zijn opties in kaart, het is de vraag wanneer het moment daar is om ernaar te handelen”, antwoordt Jongmans. Dat zal echter niet deze winter gebeuren, stelt hij. “Arsenal-verdediger Saliba is wel een mooi voorbeeld, omdat hij de voorbije week aan PSV werd gelinkt.”

“Hij werd in de zomer van 2019 voor dertig miljoen euro gekocht door Arsenal en verdient waarschijnlijk een salaris ver boven het PSV-plafond”, gaat de PSV-watcher van De Telegraaf verder. Arsenal telde in de zomer van 2019 dertig miljoen euro neer voor Saliba, die vervolgens nog een jaar werd verhuurd aan Saint-Étienne. Afgelopen zomer maakte hij de overstap naar Londen, maar daar speelde hij voorlopig alleen nog maar in het Onder-23-team. Hij zou nu op huurbasis mogen vertrekken en Saint-Étienne werd eerder al concreet genoemd als mogelijke bestemming.

“Heeft het zin een verdediger een halfjaar te huren tegen forse financiële voorwaarden? Zo’n speler zal eerst moeten wennen en Schmidt zal niet tornen aan zijn centrum met Jordan Teze en Olivier Boscagli. Zij varen bovendien wel bij het vertrouwen dat zij krijgen en hebben. Waarom zou een trainer dit willen verstoren? De hiërarchie is momenteel goed zoals deze nu is”, concludeert Jongmans. Hij acht het alleen aannemelijk dat PSV zal handelen als bijvoorbeeld Timo Baumgartl vertrekt. “Verhuuropties lijken in zijn geval momenteel voer voor de prullenbak, dan denk ik dat de club deze spelersgroep liever hetzelfde houdt.”