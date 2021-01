Fulham in verlegenheid gebracht door Mitrovic na nieuwe afgelasting

Zaterdag, 2 januari 2021 om 14:07 • Chris Meijer

Fulham komt zondagmiddag andermaal niet in actie. De Premier League maakt in een communiqué bekend dat het duel met Burnley dat zondagmiddag op het programma stond op verzoek van the Cottagers is uitgesteld, omdat er nieuwe coronabesmettingen aan het licht zijn gekomen. Overigens doet Fulham tegelijkertijd een onderzoek naar Aleksandar Mitrovic, van wie beelden zijn opgedoken op een feest tijdens oud en nieuw.

Het duel van Fulham met Tottenham Hotspur, dat afgelopen woensdag gespeeld had moeten worden, werd ook al afgelast, wegens coronabesmettingen bij the Cottagers. Tijdens de testronde in aanloop naar het duel met Burnley zijn er nog eens nieuwe besmettingen aan het licht gekomen, waardoor Fulham verzocht heeft om de wedstrijd uit te stellen. De Premier League heeft gehoor gegeven aan dit verzoek, waardoor de Londenaren ook zondagmiddag niet in actie hoeven te komen.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat Fulham zaterdagochtend de laatste training in aanloop naar het bezoek aan Burnley zou afwerken, maar na de resultaten van de coronatesten moesten de spelers toch thuisblijven. Terwijl Fulham bij de Premier League moest verzoeken om de wedstrijd tegen Burnley uit te stellen, is de club in verlegenheid gebracht door beelden van Mitrovic op social media. Zijn vrouw Kristina Janjic heeft op Instagram beelden gedeeld van een nieuwjaarsfeest, waarop Mitrovic samen met Crystal Palace-middenvelder Luka Milivojevic en minstens zeven volwassenen aanwezig was.

Londen zit momenteel in het hoogste tier, waarmee de Engelse regering per regio de coronamaatregelen bepaalt op basis van het aantal besmettingen. In overige regio’s mocht je tijdens kerst samenkomen met maximaal drie huishoudens, maar in de hoofdstad was het verboden om mensen uit een ander gezin te treffen. Crystal Palace en Fulham hebben volgens The Sun een intern onderzoek ingesteld naar de beelden van het nieuwjaarsfeest waarop de twee Servische voetballers aanwezig zouden zijn geweest. Het is vooralsnog niet duidelijk of Mitrovic tot de positief geteste spelers van Fulham behoort.