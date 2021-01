FC Twente ziet derde huurling voortijdig vertrekken; transfer naar Turkije lonkt

Zaterdag, 2 januari 2021 om 13:24

Halil Dervisoglu is per direct vertrokken bij FC Twente, zo weet TC Tubantia te melden. Brentford heeft besloten om de 21-jarige aanvaller voortijdig terug te halen naar Engeland. Volgens het regionale dagblad is de kans groot dat Brentford Dervisoglu nu terughaalt, om hem snel weer door te verkopen aan een Turkse club.

Vanuit Turkije klonken afgelopen dagen geluiden dat Dervisoglu de overstap naar Sivasspor zou gaan maken. Aanvankelijk liet technisch directeur Jan Streuer nog aan TC Tubantia weten daar ‘geen signaal van Dervisoglu of Brentford’ over te hebben ontvangen. Nu laat Dervisoglu FC Twente toch voortijdig achter zich. Na Lazaros Lamprou (terug naar PAOK Saloniki) en Alexander Jeremejeff (terug naar Dynamo Dresden en vervolgens verkocht aan BK Häcken) is hij de derde huurling in een week tijd die Enschede na een halfjaar al achter zich laat.

“Ik heb daar geen moeite mee. Je moet graag voor Twente willen spelen, aan ongemotiveerde spelers hebben we niks”, laat Streuer weten aan TC Tubantia. Dervisolgu ontbrak zaterdagochtend op de eerste training van FC Twente in 2021. Streuer hoorde niks van de aanvaller zelf. “De club heeft zich gemeld, maar het was wel zo netjes geweest als hij ons ook nog even had ingelicht.”

Dervisoglu maakte in oktober op de valreep op huurbasis de gang van Brentford naar FC Twente. Hij slaagde er niet in om een basisplaats te veroveren en kwam tot totaal tien duels, waarvan twee als basisspeler en waarin hij niet tot doelpunten of assists kwam. Na het voortijdige vertrek van Dervisoglu, Lamprou én Jeremejeff gaat FC Twente in januari nog proberen om een aanvaller te halen. Streuer: “Of we er nu nog een tweede bijhalen, gaan we bekijken.”