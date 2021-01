Barcelona maakt lange afwezigheid van Coutinho na operatie bekend

Zaterdag, 2 januari 2021 om 12:31 • Chris Meijer

Barcelona moet het de komende drie maanden stellen zonder Philippe Coutinho, zo maakt de Spaanse topclub via de officiële kanalen bekend. De 28-jarige aanvallende middenvelder liep in de competitiewedstrijd tegen Eibar (1-1) een blessure aan de meniscus op en is daar zaterdag succesvol aan geopereerd. Trainer Ronald Koeman zal het echter wel een behoorlijke tijd zonder de Braziliaan moeten stellen.

Coutinho kwam tegen Eibar na 66 minuten spelen binnen de lijnen voor Miralem Pjanic en moest voortijdig het veld verlaten, waardoor Barcelona het duel besloot met tien man. Hij zou reeds gevoeld hebben dat er iets mis was met zijn knie. De Catalanen maakten daags na het duel al wereldkundig dat Coutinho moest worden geopereerd, nadat er tijdens een MRI-scan schade aan de meniscus aan het licht was gekomen.

De precieze schade en daarmee de duur van zijn afwezigheid kon echter pas tijdens de operatie worden vastgesteld. De schade aan de meniscus in zijn linkerknie houdt Coutinho de komende drie maanden aan de kant. Dat is iets korter dan het scenario dat AS voorspelde als de meniscus volledig afgescheurd bleek. In dat geval had Coutinho vier maanden moeten toekijken.

Coutinho kende nog een hoopvolle start van het seizoen, met een doelpunt en twee assists in de eerste drie competitiewedstrijden. Daarna was hij even uit de roulatie en voorlopig speelde hij veertien officiële duels, waarvan tien als basisspeler. De afgelopen tijd werd Coutinho overigens gelinkt aan een winters vertrek bij Barcelona, maar dat lijkt van de baan bij schade aan de meniscus. De Braziliaan voegt zich in de ziekenboeg bij Gerard Piqué, Sergi Roberto en Ansu Fati, die voorlopig nog uit de roulatie zijn.