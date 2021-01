‘Roma twijfelt over contractvoorstel voor Zaniolo na Instagram-post van moeder’

Zaterdag, 2 januari 2021 om 12:12

Er is de nodige ophef ontstaan rond Nicolò Zaniolo naar aanleiding van een Instagram-post van zijn moeder. De 21-jarige aanvallende middenvelder revalideert momenteel van zijn tweede kruisbandblessure in korte tijd, maar er wordt hem verweten niet voorzichtig genoeg te zijn geweest naar aanleiding van de foto die zijn moeder Francesca Costa geplaatst heeft. Volgens de Corriere dello Sport zou AS Roma nu zelfs een contractvoorstel heroverwegen.

Costa plaatste op Instagram een foto van oudejaarsavond, waarop te zien is dat ze met haar zoon lijkt te dansen. Zaniolo houdt zijn moeder vast, terwijl zijn achterover lijkt te vallen. Daarbij leunt de zevenvoudig Italiaans international op één been: zijn rechter. Dat is juist het been waarin zijn kruisband in de interland tegen Nederland in september (0-1 zege voor Italië) na 42 minuten afscheurde. Om die reden heeft de foto voor de nodige onrust onder de supporters van AS Roma gezorgd.

De bewuste foto die de moeder van Zaniolo op Instagram plaatste.

Die onrust heeft er nu volgens de Corriere dello Sport voor gezorgd dat AS Roma een contractvoorstel voor Zaniolo heroverweegt. De aanvallende middenvelder heeft nog een contract tot medio 2024, maar de Romeinen wilden die verbintenis graag openbreekt. Door de op social media ontstane ophef is AS Roma nu echter gaan twijfelen. Zaniolo liep in september zijn tweede kruisbandblessure in een jaar tijd op.

Vorig seizoen liep Zaniolo in januari een zware kruisbandblessure op, die hem tot juli aan de kant hield. Uiteindelijk kon hij toch het uitgestelde slot van het seizoen meemaken, maar drie maanden later sloeg het noodlot weer toe. Het ligt nu in de lijn der verwachtingen dat Zaniolo in maart weer kan spelen. De aanvallende middenvelder speelde in de jeugdopleiding van Genoa, Fiorentina en Internazionale, alvorens hij in 2018 als onderdeel van de transfer van Radja Nainggolan de overstap naar AS Roma maakte. Voorlopig speelde hij 69 wedstrijden voor de Romeinen, waarin hij goed was voor 14 doelpunten en 6 assists.