‘Kans is zeer groot’ dat PSV 6 miljoen neertelt voor man van 381 speelminuten

Zaterdag, 2 januari 2021 om 11:50 • Laatste update: 11:54

PSV heeft Adrian Fein dit seizoen gehuurd van Bayern München en in die overeenkomst is een optie tot koop opgenomen. Ondanks dat de 21-jarige middenvelder in de eerste seizoenshelft geen basisspeler was, is men in Eindhoven tevreden over zijn ontwikkeling. Robin Jongmans, PSV-watcher namens De Telegraaf, acht de kans groot dat de optie tot koop in de huurovereenkomst met Bayern München gelicht gaat worden.

“Die kans acht ik zeer groot, ondanks zijn nog geringe speeltijd. De optie van om en nabij de zes miljoen euro die dan moet worden overgemaakt aan Bayern München, is te overzien. Er zijn al contractuele afspraken gemaakt over een vervolg in Eindhoven, al is dat inmiddels vrij gebruikelijk bij dit soort huurtransfers”, stelt Jongmans in een Q&A op de website van De Telegraaf. Hij neemt daarbij in ogenschouw dat Jorrit Hendrix in het bezit is van een aflopend contract en Marco van Ginkel tot het einde van het seizoen gehuurd is van Chelsea.

“Binnen de club is men tot nu toe erg tevreden over de ontwikkeling van Fein. Dat hij kan voetballen, heeft iedereen inmiddels wel kunnen zien tijdens de (korte) momenten dat hij in actie kwam. In verdedigend opzicht zal hij wel nog volwassen moeten worden”, geeft de journalist van De Telegraaf te kennen. Door Bayern opgeleide Fein, die eerder verhuurd aan Jahn Regensburg en Hamburger SV, speelde voorlopig 381 minuten, verspreid over 12 wedstrijden. Trainer Roger Schmidt ruimde voorlopig twee keer een basisplaats in voor Fein.

“Met het huidige blok Pablo Rosario/Ibrahim Sangaré, heeft hij in dat opzicht in ieder geval mooie voorbeelden”, concludeert Jongmans. “Daarbij is hij wel het ’andere type’ voor die posities, dat een selectie weer rijker maakt qua opties. Een dergelijke koopoptie wordt wel altijd pas richting de uiterste datum die eraan vast hangt gelicht, vanwege een eventueel blessurerisico bijvoorbeeld in de maanden ervoor.”

Jongmans krijgt tevens een vraag over het aflopende contract van Van Ginkel bij Chelsea. The Blues hebben een optie om die verbintenis van de middenvelder, die bijna weer fit is na tweeënhalf jaar met een knieblessure te hebben gekampt, met een jaar te verlengen. “Je kunt er bijna van uitgaan dat deze gelicht zal worden, zeker wanneer Van Ginkel dit seizoen nog van waarde zal zijn voor PSV. Dat zal ook bepalen of en hoe PSV een verdere toekomst met de middenvelder aangaat. Of kán gaan.”