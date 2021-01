Wintertransfers Eredivisie 2020/21: De negen transfers tot dusver

Zaterdag, 2 januari 2021 om 12:17 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 12:33

Voor de clubs in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie is de winterse transfermarkt van maandag 4 januari tot en met maandag 1 februari om 23:59 uur geopend. In dit artikel kun je onder het lijstje van de tien meest recente deals ook het overzicht van alle ingaande en uitgaande wintertransfers van alle clubs in de Eredivisie op je gemak teruglezen.

De laatste transfers in de Eredivisie

Lucas Pratto (op huurbasis van River Plate naar Feyenoord)

Per Kristian Bratveit (op huurbasis van Djurgårdens IF naar FC Groningen)

Marko Vejinovic (transfervrij naar ADO Den Haag)

Daryl Janmaat (transfervrij naar ADO Den Haag)

Roy Beerens (gestopt)

Teun van Grunsven (op huurbasis van RKC Waalwijk naar FC Den Bosch)

Lazaros Lamprou (werd door FC Twente gehuurd van PAOK Saloniki)

Alexander Jeremejeff (werd door FC Twente gehuurd van Dynamo Dresden)

Siem de Jong (transfervrij naar sc Heerenveen)

ADO DEN HAAG

Nieuw

Marko Vejinovic (transfervrij, contract tot medio 2023)

Daryl Janmaat (transfervrij, contract tot medio 2023)

Weg

AJAX

Nieuw

Weg

AZ

Nieuw

Weg

FC EMMEN

Nieuw

Weg

FC GRONINGEN

Nieuw

Per Kristian Bratveit (gehuurd van Djurgårdens IF)*

*Met optie tot koop

Weg

FC TWENTE

Nieuw

Weg

Lazaros Lamprou (werd gehuurd van PAOK Saloniki)

Alexander Jeremejeff (werd gehuurd van Dynamo Dresden)

FC UTRECHT

Nieuw

Weg

FEYENOORD

Nieuw

Lucas Pratto (gehuurd van River Plate)

Weg

FORTUNA SITTARD

Nieuw

Weg

HERACLES ALMELO

Nieuw

Weg

PEC ZWOLLE

Nieuw

Weg ´

PSV

Nieuw

Weg

RKC WAALWIJK

Nieuw

Weg

Teun van Grunsven (verhuurd aan FC Den Bosch)

SC HEERENVEEN

Nieuw

Siem de Jong (transfervrij, contract tot medio 2022)

Weg

SPARTA ROTTERDAM

Nieuw

Weg

VITESSE

Nieuw

Weg

Roy Beerens (gestopt)

VVV-VENLO

Nieuw

Weg

WILLEM II

Nieuw

Weg

De redactie van Voetbalzone houdt dit overzicht nauwgezet bij. Ontbreekt er een transfer? Laat het hieronder weten in de reacties of stuur een mailtje naar de redactie: [email protected]