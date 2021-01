‘Graziano Pellè krijgt er opties in Europese top én Premier League bij’

Zaterdag, 2 januari 2021 om 11:14 • Chris Meijer • Laatste update: 11:19

De naam van Graziano Pellè werd afgelopen week door La Gazzetta dello Sport gelinkt aan Internazionale. Goal weet nu echter te melden dat ook Juventus in de markt is voor de 35-jarige spits, die transfervrij is nadat zijn contract bij het Chinese Shandong Luneng is afgelopen. Overigens kan Pellè volgens hetzelfde medium ook terugkeren in de Premier League, want West Ham United zou eveneens geïnteresseerd zijn.

Juventus wil in januari graag een stand-in voor Álvaro Morata binnenhalen. Voor een eventuele versterking voor de spitspositie worden momenteel meerdere namen genoemd. Naast Arek Milik (Napoli), Leonardo Pavoletti (Cagliari) en Simone Zaza (Torino) wordt nu ook Pellè gelinkt aan overstap naar Juventus. Volgens Goal geldt de spits als een goedkope optie, daar hij in tegenstelling tot de andere genoemde namen transfervrij is. Overigens is Pellè ook aangeboden bij een aantal andere clubs in de Serie A.

Onder meer AC Milan en Internazionale hebben Pellè aangeboden gekregen, terwijl La Gazzetta dello Sport afgelopen week melding maakte van de belangstelling van Fiorentina en Benevento. Mocht Pellè kiezen voor een van de mogelijkheden in de Serie A, keert hij na ruim acht jaar terug in de Serie A. In 2012 koos de twintigvoudig Italiaans international ervoor om Parma te verruilen voor Feyenoord, waarna hij via de Rotterdammers en Southampton in 2016 bij het Chinese Shandong Luneng terechtkwam.

Pellè kan overigens ook terugkeren in de Premier League, waar hij in 68 wedstrijden goed was voor 23 doelpunten in dienst van Southampton. West Ham United informeerde in 2018 al naar zijn beschikbaarheid en heeft hem nog altijd in het vizier. Manager David Moyes heeft bij the Hammers de beschikking over twee centrumspitsen: Michail Antonio en Sébastien Haller. Over laatstgenoemde zou men bij West Ham United echter niet tevreden zijn.

Overigens heeft ook Feyenoord geïnformeerd naar Pellè, maar hij bleek volgens De Telegraaf ‘veel te duur’ om een terugkeer naar Rotterdam te realiseren. Feyenoord is mede daardoor in zee gegaan met Lucas Pratto, die tot het einde van het seizoen gehuurd wordt van River Plate. Pellè heeft volgens Goal eveneens een mogelijkheid om zijn verblijf in China te verlengen, maar heeft zijn zinnen gezet op een terugkeer naar Europa.