Lyon-voorzitter komt op Twitter met boodschap voor vertrekkende Depay

Zaterdag, 2 januari 2021 om 10:50 • Chris Meijer • Laatste update: 11:07

Memphis Depay mag door zijn aflopende contract bij Olympique Lyon nu officieel met andere clubs onderhandelen. De 26-jarige aanvaller heeft in een eerder stadium al laten weten dat hij in principe niet van plan is om zijn verbintenis bij les Gones te verlengen, waardoor hij aan het einde van dit seizoen transfervrij van club kan wisselen. Desondanks komt Olympique Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas op Twitter met een lofzang over Depay.

“Bedankt Memphis, voor alles dat je als voetballer doet voor ons Olympique Lyon. Deze club is je thuis en je bent een exceptioneel persoon, je stelt met je ambitie een voorbeeld. Je kan zo lang blijven als je wil!”, schrijft Aulas zaterdagochtend op Twitter. De voorzitter van Olympique Lyon voegt zijn lofzang bij een interview dat Depay halverwege december gaf aan de Franse sportkrant L’Équipe. Hij staat sinds januari 2017 onder contract bij Olympique Lyon, dat zestien miljoen euro naar Manchester United overmaakte.

“Mijn toekomst? Ik zal eerlijk zijn: we hebben hier een geweldig team. Ik weet niet wat er volgend jaar gaat gebeuren. Ik ben een speler van Olympique Lyon, de aanvoerder en ik ben hier om prijzen te winnen, wedstrijden te willen en belangrijk te zijn voor het team. Dat is voor mij het belangrijkste. Als ik over mijn toekomst ga nadenken, verlies ik mogelijk mijn focus”, sprak Depay. “Ik zit met mijn gedachten honderd procent bij Olympique Lyon. We zullen zien wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar dat heb ik altijd al gezegd.”

Zijn naam wordt het afgelopen halfjaar onophoudelijk gelinkt aan Barcelona en de Catalanen zouden hem eigenlijk in januari al willen overnemen, maar het is de vraag wat Olympique Lyon nog wil verdienen aan Depay. Anderzijds draaien les Gones uitstekend, want de werkgever van Depay gaat samen met Lille OSC aan kop in de Ligue 1. De aanvoerder van Olympique Lyon, die recent tevens gelinkt werd aan Paris Saint-Germain en Juventus, was dit seizoen voorlopig goed voor acht doelpunten en vier assists in zeventien competitiewedstrijden.