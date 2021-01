Fikse boete dreigt voor positief geteste recordaankoop van Napoli

Zaterdag, 2 januari 2021 om 10:06 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:06

Victor Osimhen heeft positief getest op het coronavirus en zit voorlopig in quarantaine. De aanvaller keerde afgelopen donderdag terug bij Napoli, nadat hij Kerst in zijn vaderland Nigeria had doorgebracht. Het nieuws over de positieve test volgt nadat er beelden van een feestende Osimhen rondgingen op sociale media.

Osimhen raakte eind november geblesseerd aan zijn schouder, waardoor hij in de laatste weken van het afgelopen kalenderjaar niet meer in actie kon komen. Volgens de berichtgeving van Sky Italia reisde de spits voor de blessurebehandeling af naar België, waarna hij op doorreis ging naar Nigeria. In zijn vaderland besloot de aanvaller Kerst én zijn 22e verjaardag uitbundig te vieren.

Op 29 december publiceerde een Nigeriaanse dj meerdere video's op sociale media. Op de beelden was te zien dat Osimhen geen masker droeg en weinig afstand bewaarde tot de overige feestgangers. Hoewel het beeldmateriaal dezelfde avond weer verwijderd werd, is de kans groot dat het verhaal een staartje gaat krijgen. Zeker nu bekend is geworden dat Osimhen positief heeft getest, lijkt hij niet aan een fikse boete van Napoli te kunnen ontkomen. Volgens de club is Osimhen direct in quarantaine geplaatst en is hij op geen enkel moment in contact gekomen met zijn medespelers.

Afgelopen zomer versterkte Napoli zich met Osimhen, die voor zeventig miljoen euro overgenomen werd van Lille OSC. Mede door zijn blessure kwam de Nigeriaan tot dusver pas tot acht officiële optredens in het shirt van i Partenopei, waarvoor hij tweemaal trefzeker was.