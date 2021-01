Javairo Dilrosun: ‘In Amsterdam lag meer verleiding op de loer, meisjes’

Zaterdag, 2 januari 2021 om 09:03 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:27

Sinds 1 januari mogen Britse clubs geen minderjarige spelers uit EU-landen meer aantrekken. Een zegen voor de Nederlandse clubs, die het afgelopen decennium tal van tieners naar Engeland zagen vertrekken. Toch wordt er geen polonaise gelopen, daar men vreest dat de Engelse clubs de mazen in de wet zullen vinden. Ook een voormalig tienertalent als Javairo Dilrosun heeft zo zijn bedenkingen. De nu 22-jarige aanvaller ging van Ajax naar Manchester City, speelde nooit in de Premier League, maar staat nu toch bij aansprekende club als Hertha BSC onder contract.

Dilrosun had bij Manchester City graag minuten gemaakt in de Premier League. “Natuurlijk is dat je droom als je Ajax op je zestiende verruilt voor City. Al wist ik van tevoren dat het moeilijk zou worden.” Financieel ging hij erop vooruit, want bij Ajax kreeg hij niets. “Maar het is echt niet dat zo’n jeugdcontract je financieel onafhankelijk maakt”, benadrukt Dilrosun in gesprek met de Volkskrant. “Nederlandse clubs laten meer ¬talenten doorstromen naar het eerste, dat klopt. Maar ik ken ook zat jongens die bij Ajax bleven en nu in de eerste -divisie spelen of alleen nog maar met vrienden in de zaal voetballen.”

Dilrosun roemt de faciliteiten en jeugdtrainers bij City. “Die zijn geweldig. Natuurlijk dacht ik als het niet lekker ging soms: was ik maar bij Ajax gebleven. Maar in Amsterdam lag meer verleiding op de loer, chillen met vrienden, meisjes. In Manchester was ik puur op voetbal aangewezen.” Hij sluit een rentree in Engeland niet uit. “Ik geld nu als een ‘zelfopgeleide speler’ door mijn jaren bij City, daarvan moeten de Engelse clubs er een aantal in de selectie hebben zitten. Dat is echt een voordeel. Jammer dat de talenten van nu niet meer vroeg die overstap kunnen maken.”

Ook Kees de Boer heeft geen spijt van zijn overstap van Ajax naar Swansea City, destijds nog uitkomend in de Premier League. Hij was toentertijd zeventien jaar. Afgelopen zomer tekende hij transfervrij bij ADO Den Haag, na slechts één duel voor the Swans. Dat ziet hij niet als degradatie. “Dit is een mooie vervolgstap in mijn nog jonge carrière.” Over het salaris had hij ‘niet te klagen’. “Maar de hoofdreden was fysiek sterker worden, rijper worden als mens. Dat is gelukt. Ik ben wat dat betreft nu verder dan de meeste leeftijdgenoten. Natuurlijk wist ik vooraf dat er maar weinig jongens slagen. Toch denk je: mij gaat dat lukken.”

Zaakwaarnemer Jan de Visser van Juzzt Football geeft aan dat aan de opleiding van spelers tussen zestien en achttien jaar ‘niets mankeert’. “Maar de beloftencompetitie stelt weinig voor. Als je op je negentiende niet bij het eerste zit, moet je zorgen dat je wegkomt.” Mohammed Sinouh, directeur bij zaakwaarnemerskantoor ICM/Stellar Sports, wijst echter op de hogere weerstand in de Engelse jeugdcompetities. “De beste talenten ter wereld spelen er tegen elkaar. Je kan een enorme lijst maken van spelers die dankzij de jeugdopleiding van Chelsea in de Premier League of de Bundesliga terechtgekomen zijn.”