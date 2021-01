De Boer sluit debutant bij Oranje niet uit: ‘Hij doet het heel goed in Italië’

Zaterdag, 2 januari 2021 om 07:58 • Daniel Cabot Kerkdijk

Voor Frank de Boer staat de selectie van het Nederlands elftal voor het EK van komende zomer voor ongeveer 75 tot 80 procent vast. De bondscoach weet dat er een hoop jonge voetballers zijn die op een hoog niveau spelen en aan de deur kloppen. “Alleen kunnen ze niet allemaal mee”, vertelt De Boer zaterdag in De Telegraaf. “Jongens als Donyell Malen, Steven Bergwijn, Calvin Stengs, Owen Wijndal en Teun Koopmeiners zitten er al bij.”

“Mohamed Ihattaren, van wie ik geloof dat hij een grote speler wordt in de toekomst, heb ik al geselecteerd en dan laten ook Ryan Gravenberch, Sven Botman, Cody Gakpo, Mitchel Bakker en Justin Kluivert van zich horen.” De Boer heeft de lovende geluiden over Jerdy Schouten ook gehoord. “We volgen ook Schouten bij Bologna heel nadrukkelijk. Die doet het heel goed in de Serie A. Van Maarten Stekelenburg, mijn assistent, krijg ik regelmatig clipjes te zien.”

Schouten, 23 jaar, maakte in december 2016 in het tenue van ADO Den Haag zijn debuut in het betaald voetbal. Een seizoen later kwam hij voor Telstar uit en hij speelde zich weer een seizoen later bij tal van clubs in de kijker toen hij namens Excelsior een subliem seizoen afwerkte. Hij koos voor de avances van Bologna, waar de teller na anderhalf jaar inmiddels op 31 duels staat.

De Boer weet wat hij aan Ryan Babel heeft en vindt de aanvaller van Galatasaray, indien hij fit is, van toegevoegde waarde voor Oranje. “Hij kan spits spelen, aan de buitenkant, is ook buiten het veld belangrijk en zit niet voor niets in de spelersraad. Daarbij heeft hij toernooi-ervaring. Hij weet wat wordt gevraagd, ook van jongens die niet in de basis staan en wat zij op trainingen moeten brengen om de eerste elf scherp te houden. Uiteraard moet hij zelf kunnen invallen als de situatie daarom vraagt.”

De bondscoach heeft de hoop op het meespelen van Virgil van Dijk op het EK allerminst opgegeven. “Maar het wordt kantje boord voor Virgil”, weet hij. Hij is met zoveel energie bezig. Als je ziet wat hij allemaal doet... In mijn tijd mocht je alleen trappelen in het zwembad. Krijgt Virgil geen terugslag en gaat het iets sneller dan verwacht, dan moet hij de EK-opening op 13 juni tegen Oekraïne kunnen halen. Hij is heel belangrijk voor ons team op en buiten het veld.”