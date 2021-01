Marca publiceert indrukwekkend voorstel van Real Madrid voor Alaba

Zaterdag, 2 januari 2021 om 07:32 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:30

Alaba puede ser inminente, zo staat er met grote letters op de zaterdageditie van Marca. De populairste sportkrant in Spanje verzekert dat Real Madrid haast maakt en de veelzijdige Oostenrijker zo snel mogelijk voor komend seizoen wil vastleggen: ‘De komst van Alaba kan aanstaande zijn’. De verdediger annex middenvelder beschikt over een aflopende verbintenis met Bayern München en mag derhalve sinds 1 januari officieel met geïnteresseerde clubs om de tafel.

Herbert Hainer liet begin november weten dat het meest recente contractvoorstel van Bayern was ingetrokken. “Technisch directeur Hasan Salihamidzic kreeg te horen dat het contractvoorstel niet voldoende was en dat ze meer bedenktijd nodig hadden”, vertelde de voorzitter van der Rekordmeister destijds. “Toen hebben wij als bestuur gelijk besloten om het aanbod van tafel te vegen. Dat betekent dat er momenteel geen sprake meer is van een aanbieding richting Alaba.”

Alaba had naar verluidt net zoveel willen verdienen als onder meer Manuel Neuer en Thomas Müller. Duitse media berichtten over twee ton per week, maar dat was voor de Duitse club ondenkbaar en al helemaal in deze tijden. Marca schrijft zaterdag dat Real Madrid de eerste week van januari gaat benutten om de zomerse komst van Alaba af te ronden, ook omdat men ervan uitgaat dat hij tal van aanbiedingen zal ontvangen. De sportkrant claimt dat Alaba, die in juni 29 jaar wordt, een contract tot medio 2025 kan ondertekenen en iets meer dan tien miljoen euro netto per seizoen kan gaan verdienen. Dat komt neer op een slordige 190.000 euro per week én in de buurt van zijn eisen die Alaba richting Bayern had.

De veelzijdigheid van Alaba is een van de redenen dat Real Madrid meer dan gemiddelde interesse heeft. Hij begon zijn loopbaan als linkerverdediger, speelde ook op het middenveld, maar als centrale verdediger kan hij ook uitstekend uit de voeten. Zinédine Zidane staat volledig achter de komst van Alaba. Ook de Fransman ziet volop mogelijkheden voor de Oostenrijker: een concurrent voor Raphaël Varane, de eventuele opvolger van Sergio Ramos, een optie voor de linksbackpositie én zelfs een noodscenario voor het middenveld van de regerend landskampioen van Spanje.

Alaba lijkt volgens de laatste berichten zodoende niet op weg naar Barcelona, Juventus of Paris Saint-Germain. Voor de Oostenrijker is Real Madrid sowieso al zijn droomclub geweest. Enkele jaren geleden werd Alaba door zijn zaakwaarnemer Pini Zahavi bij de Spaanse topclub aangeboden, maar hij voelde toen nog meer voor een langer verblijf in de Allianz Arena. Alaba is bezig aan zijn twaalfde seizoen bij Bayern en speelde in die periode 404 officiële duels, waarin hij 32 keer scoorde en 49 assists gaf.