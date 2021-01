Onheilspellend beeld voor clubs na enquête van Algemeen Dagblad

Zaterdag, 2 januari 2021 om 07:03 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:05

Liefst 85 procent van de voetbalfans beleeft dit seizoen minder plezier aan het kijken naar de duels in het Nederlandse betaald voetbal. Dat blijkt uit een enquête van het Algemeen Dagblad en enkele regionale kranten. Meer dan een derde, 35 procent om precies te zijn, zegt bovendien minder belangstelling te hebben dan voorheen voor hun eigen favoriete club. De vraag is of clubs de achterban nog wel aan zich kunnen blijven binden. “De cijfers uit deze enquête zijn verontrustend", oordeelt voetbalconsultant Chris Woerts.

Woerts, voormalig commercieel directeur van Feyenoord, weet dat de clubs zich zorgen maken over het feit dat supporters zich op andere manieren moeten vermaken nu de stadions verboden terrein zijn. “De mensen gaan hun vrije tijd op een andere manier besteden”, vertelt de consultant zaterdag in gesprek met het dagblad. “En ik denk dat er ook veel mensen zijn die het wel gezellig zijn gaan vinden dat hun man thuis is in het weekend, in plaats van op het voetbalveld.” Supporterscollectief Nederland luidde eind vorig jaar al de noodklok en gaf aan dat het risico bestaat dat clubs door de coronabeperkingen zullen verdwijnen.

De grote vraag is wanneer er duidelijkheid is over komend seizoen. Of beter gezegd, zal er duidelijkheid zijn op het moment dat de seizoenkaarten in de verkoop gaan? “De clubs hebben nu nog best wel een aardige reddingsboei, omdat veel supporters en sponsoren hun verbintenis aan de club afgelopen zomer toch verlengd hebben, ondanks dat ze er weinig voor terugkrijgen”, zegt Matthijs Keuning, voorzitter van het supporterscollectief. “Maar gaan ze dat nog een seizoen doen? Een jaar is dat nog te overzien, maar wat als het langer duurt? Komen de mensen dan nog terug?”

Peter Bijvelds, algemeen directeur van TOP Oss, is geschrokken van de resultaten van de enquête. “Die cijfers zijn eigenlijk nog ernstiger dan ik had verwacht. Maar ik denk ook: als er een stip aan de horizon komt, verandert het sentiment dan weer? Ik denk het wel, maar dat perspectief moet dan wel snel gaan komen." Collega Toon Gerbrands van PSV is het roerend met Bijvelds eens. “Bij ons is er sprake van schaarste, maar als dat er niet meer is, wordt het anders. Het echte meetmoment daarbij wordt april, mei. Dan kunnen de seizoenkaarten weer worden verlengd en verkocht. Dan moeten we perspectief hebben. Dat is voor ons heel belangrijk.”

“Als dan blijkt dat we in het volgende seizoen weer naar het stadion kunnen gaan, denk ik dat de schade gaat meevallen. Want de mensen missen het voetbal ook echt. Het zit diep.” Uit de enquête blijkt ook dat het overgrote gedeelte van de stadionbezoekers wel weer zal gaan als het stadion helemaal vol mag én veel seizoenkaarthouders twijfelen niet over het verlengen van hun abonnement. Het percentage van twijfelende seizoenkaarthouders bedraagt 22 procent.

Als er ook komend seizoen geen supporters welkom zijn, dan komen de clubs in de financiële problemen, voorziet Woerts. “In het voetbal is iedereen goed in het verbloemen van problemen. Maar er komt bijvoorbeeld een tsunami aan opgespaarde restitutiegelden als er dit seizoen helemaal niet meer voor publiek gevoetbald kan worden. Dat seizoenkaarthouders daarvoor gecompenseerd moeten worden, hangt als het zwaard van Damocles boven het hoofd van veel clubs."