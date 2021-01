Jimmy Floyd Hasselbaink maakt na bijna drie jaar rentree als trainer

Vrijdag, 1 januari 2021 om 23:53 • Laatste update: 23:58

Jimmy Floyd Hasselbaink keert terug als manager van Burton Albion, zo maakt de club uit de League One via de eigen website bekend. In 2014 kwam de Nederlander ook al aan het roer te staan bij the Brewers, waarna hij de club twee jaar later verliet voor een avontuur bij Queens Park Rangers. De oud-spits van onder meer Chelsea en het Nederlands elftal gaat per direct aan de slag bij hekkensluiter van het derde niveau van Engeland.

De 49-jarige Hasselbaink wordt bij Burton de opvolger Jake Buxton, die dinsdag ontslagen werd na de 3-4 nederlaag tegen Wigan Athletic. Het was de vierde verliespartij voor de nummer 24 van de League One en inmiddels heeft de club al zeven wedstrijden op rij niet gewonnen. Hasselbaink wordt bijgestaan door Dino Maamria, die tot voor kort manager was bij Oldham Athletic. In zijn eerste dienstverband loodste hij Burton Albion naar het kampioenschap in de League Two. Hij was in het seizoen 2017/18 voor het laatst actief als hoofdtrainer; zijn dienstverband bij Northampton Town kwam ten einde na zijn ontslag in april 2018.

"Ik heb prachtige herinneringen aan mijn eerdere periode hier. Het was een belangrijke tijd in mijn leven en ik heb altijd contact gehouden met de club”, laat Hasselbaink weten na de aankondiging. De oefenmeester is zich er echter ook bewust van de situatie nu totaal anders is bij Burton Albion. In zijn eerdere periode als manager promoveerde hij met de club naar de League One en vertrok hij naar QPR toen Burton bovenaan stond; ditmaal zal de coach moeten strijden tegen degradatie. “De baan is totaal anders dan de eerste keer, maar ik ben hier om de weg naar boven in te slaan en onszelf in League One te houden. Dat is ons doel.”

"We weten dat er genoeg kwaliteit zit in de spelersgroep, maar dat blijkt nog niet uit de plek waar we nu staan op de ranglijst: er is nog veel werk aan de winkel. Vanaf maandag beginnen we met het harde werk en gaan we de spelers leren kennen”, blikt de 23-voudig Oranje-international vooruit. “Er zijn goede spelers bij Burton Albion, maar ze presteren ondermaats. Mijn eerste taak is om ze weer op hun oude niveau te krijgen.”

Ook Burton Albion-voorzitter Ben Robinson kijkt erg uit naar het weerzien met de Nederlander: “Ik ben blij om Jimmy weer te verwelkomen bij Burton Albion. Ook de fans zullen erg te spreken zijn over zijn komst: hij was degene die aan de basis stond van de meest succesvolle periode in de clubgeschiedenis. Met Dino Maamria hebben we ook iemand die het al bewezen heeft en ik weet zeker dat hij en Jimmy een geweldig duo zullen vormen. Er is veel werk te doen, maar ik weet dat we met Jimmy en Dino genoeg kans hebben om het tij te keren."