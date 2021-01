Manchester United meldt zich na voetbalgevecht aan kop in Premier League

Vrijdag, 1 januari 2021 om 22:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:38

Manchester United is erin geslaagd om in puntenaantal op gelijke hoogte te komen met koploper Liverpool in de Premier League. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer riep de opmars van Aston Villa vrijdag een halt toe in een zeer vermakelijke krachtmeting: 2-1. Manchester United, zonder de geschorste Edinson Cavani en met Donny van de Beek negentig minuten op de bank, kende geen makkelijke avond tegen Anwar El Ghazi en consorten: met name in de tweede helft kwam Aston Villa sterk voor de dag. The Villans, die niet verloren in de voorgaande vijf duels, staan na de nederlaag op de zesde plek.

Dankzij een doelpunt vier minuten voor de pauze leidde Manchester United met 0-1 bij de rust. Paul Pogba veroverde de bal op het middenveld, wipte het leer behendig over John McGinn en stelde Marcus Rashford in staat om de aanval voort te zetten. Met één soepele voetbeweging vond hij de opgestoomde Aaron Wan-Bissaka, wiens voorzet bij de eerste paal werd binnengekopt door Anthony Martial. Het was een van de weinige serieuze kansen van de eerste helft. De man die aan de basis stond van de aanval, Pogba, behoorde tot de uitblinkers in het eerste bedrijf en was zelf verantwoordelijk voor drie schoten. Bij Aston Villa waren de ogen gericht op El Ghazi om voor gevaar te zorgen, na zijn vijf doelpunten in de laatste vijf duels.

In de eerste helft kwam El Ghazi niet verder dan een halve schietkans, maar na 54 minuten voerde hij wel een serieuze doelpoging af met de buitenkant van de voet. El Ghazi richtte het vizier op de korte hoek, maar schoot net naast het doel van David de Gea. In die fase was Aston Villa de bovenliggende partij op Old Trafford. Vlak vóór de doelpoging van El Ghazi was spits Ollie Watkins met een diagonale kopbal ook al dicht bij de gelijkmaker; De Gea tikte zijn inzet over de lat. Uiteindelijk kwam de verdiende gelijkmaker niet van El Ghazi, maar van een andere ex-Eredivisionist. Aston Villa nam een vrije trap snel, bereikte het strafschopgebied van het ongeorganiseerde Manchester United en Jack Grealish bediende Bertrand Traoré bij de tweede paal: 1-1.

Kort daarna kende arbiter Michael Oliver echter een penalty toe aan Manchester United, toen Douglas Luiz in het strafschopgebied contact maakte met Pogba. Bruno Fernandes schoot de strafschop raak in de linkerbenedenhoek: 2-1. De Portugees maakte in zijn eerste 30 Premier League-duels voor Manchester United 19 goals en staat daarmee op gelijke hoogte met Robin van Persie; alleen Ruud van Nistelrooij (22) deed het beter. Het bleef een bijzonder open wedstrijd, waarin de doelpogingen elkaar razendsnel opvolgden aan weerszijden. El Ghazi kwam bijvoorbeeld met een hard schot dat in de korte hoek werd gekeerd door De Gea, terwijl een leep afstandsschot van Fernandes aan de overzijde door Emiliano Martínez tegen de lat werd getikt. Het waren slechts enkele van een lange reeks pogingen, die allemaal niet tot een treffer leidden. Manchester United overleefde ook enkele hachelijke momenten in de blessuretijd.