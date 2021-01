‘Piepjonge aanvoerder verschijnt op scoutingslijst van Marc Overmars’

Vrijdag, 1 januari 2021 om 21:51 • Dominic Mostert

Sivert Mannsverk wordt nadrukkelijk in de gaten gehouden door Ajax, zo bericht de Corriere di Bologna vrijdag. De lokale bron maakt melding van de belangstelling van onder meer Bologna, Lazio en de koploper van de Eredivisie, terwijl de achttienjarige aanvoerder van Sogndal IL, actief op het tweede niveau in Noorwegen, ook interesse uit Engeland zou genieten.

De piepjonge Mannsverk wordt in Noorwegen geroemd om zijn persoonlijkheid, talent en goede lichaamsbouw. La Lazio Siamo Noi, een fansite van Lazio, schrijft dat de club uit de Serie A al eerste serieuze stappen heeft gezet om de centrale middenvelder te verleiden tot een overstap. Zo zouden de Romeinen al contact gezocht hebben met enkele zaakwaarnemers en tussenpersonen. Toch wordt volgens het bericht op fansite gevreesd voor de concurrentie in de strijd om een handtekening van de talentvolle Noor.

Ook Ajax wordt gezien als een van de belangrijkste kandidaten om Mannsverk in te lijven en de naam van de felbegeerde middenvelder zou met rood omcirkeld op de scoutingslijst van directeur voetbalzaken Marc Overmars. Vooral het feit dat men in Amsterdam gewend is te werken met jonge talenten levert een belangrijk concurrentievoordeel op. Daarnaast zouden ook Brighton & Hove Albion, Aston Villa en Arsenal hun pijlen gerichten hebben op het talent van Sogndal.

Afgelopen seizoen kwam de jonge aanvoerder tot 28 competitiewedstrijden en was hij viermaal trefzeker. Mannsverk eindigde met zijn ploeg op de derde plek van de ranglijst, waarmee tickets, die overigens niet verzilverd werden, voor de play-offs werden afgedwongen. De geschatte waarde van Mannsverk ligt naar verluidt rond de twee miljoen euro.