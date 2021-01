‘De koppigheid van Marco van Basten doet me nog het meeste verdriet aan’

Vrijdag, 1 januari 2021 om 21:27 • Dominic Mostert

De wijze waarop de actieve spelerscarrière van Marco van Basten ten einde kwam, doet Fabio Capello nog altijd pijn. In 1995 moest Van Basten op dertigjarige leeftijd wegens een ernstige enkelblessure een punt achter zijn loopbaan zetten. Op dat moment was hij al bijna tweeënhalf jaar niet in actie gekomen. In zijn laatste jaren als voetballer was Capello zijn trainer bij AC Milan en de inmiddels clubloze oefenmeester kan zich het afscheid van Van Basten nog goed herinneren.

"Ik heb altijd een zeer goede relatie met Marco gehad", blikt Capello terug in een interview met MilanNews. "Jammer genoeg kwam hij onder mij niet veel aan spelen toe. Als Marco in vorm was geweest, zouden we nog meer hebben gewonnen." Capello, tussen 1991 en 1995 trainer van Milan, vindt dat Van Basten een fout beging door te kiezen voor operaties aan zijn enkel. Hij liet zich na aanhoudende enkelblessures onder handen nemen door zijn vaste chirurg, René Marti. De arts opereerde Van Basten op 21 december 1992 voor de derde keer en haalde tien stukjes bot uit de enkel en het onderste spronggewricht. Marti verwachtte dat de aanvaller na drie maanden weer inzetbaar zou zijn, maar zijn herstel duurde langer dan verwacht. Uiteindelijk zou Van Basten na zijn operatie nog maar twee competitiewedstrijden en de finale van de Champions League in 1993 spelen.

"Zijn koppigheid doet me nog het meeste verdriet aan. Hij bleef koppig afkoersen op een operatie. Ik kan me herinneren dat clubarts Giovanni Battista Monti hem adviseerde om te wachten, maar in plaats daarvan ging Van Basten onder het mes bij een arts (Marti, red.) die hem verbrijzelde", treurt Van Basten. "Om dan te zien dat zijn carrière ten einde komt en hij een 'mea culpa' maakt, deed en doet me pijn. Een speler hoort niet op zijn leeftijd te stoppen. Als zo'n mooie speler het veld af gaat, laat dat niemand koud." Uiteindelijk is Van Basten vier keer geopereerd door Marti. Bij zijn afscheid liet hij inderdaad doorschemeren spijt te hebben van de operaties. "Ik weet niet of de doktoren me altijd hebben geholpen, want vanaf 1992 is de situatie niet echt verbeterd. Ik heb de indruk dat het na elke operatie eerder slechter dan beter ging", gaf Van Basten aan tijdens zijn afscheidsspeech in 1995 in het San Siro. Capello was aan de zijlijn tot tranen toe geroerd.

Van Basten ging de geschiedenisboeken in als een van de meest memorabele spitsen uit de clubgeschiedenis. Hetzelfde geldt voor de huidige aanvalsleider, Zlatan Ibrahimovic, die dit seizoen vrijwel wekelijks uitblonk voor Milan, totdat hij op 22 november tegen Napoli (1-3 zege) uitviel met een hamstringblessure. Hij is momenteel nog steeds herstellende van die kwetsuur. Ibrahimovic maakte dit seizoen tien goals in zes competitieduels en zijn goede vorm verraste Capello niet. "Hij is een trotse prof, de altijd wil bewijzen dat hij de sterkste is en dat hij nog mee kan. Daar slaagt hij in, omdat hij een absolute winnaar is en mentaal sterk is", vertelt Capello, die tussen 2004 en 2006 bij Juventus samenwerkte met Ibrahimovic. "Hij ziet nog altijd redenen om op het veld te blijven staan en alle offers te maken die daarbij komen kijken. In die zin is hij een voorbeeld voor het hele team."

"Hij is een speler die het verschil kan maken", vervolgt de Italiaan zijn lofzang over Ibrahimovic, die ondanks zijn blessureleed nog op de derde plaats staat op de topscorerslijst van de Serie A, met één goal minder dan Cristiano Ronaldo van Juventus en twee treffers achterstand op Romelu Lukaku van Internazionale. "We vergeten Ibrahimovic vaak als we het hebben over de beste spelers aller tijden. Het gaat vaak over Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, maar Ibrahimovic heeft geen enkele reden om jaloers op ze te zijn. Hij heeft techniek, kracht en is met dat lijf in staat om fantastische dingen te doen. Zijn bewegelijkheid is indrukwekkend, net als de snelheid die hij op zijn leeftijd nog heeft, ondanks een aantal serieuze blessures."