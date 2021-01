‘Hakim Ziyech is ontzettend goed op dat gebied, echt wereldklasse’

Zaterdag, 2 januari 2021

Hakim Ziyech keert zondag hoogstwaarschijnlijk terug in de wedstrijdselectie van Chelsea. Dat is een prettige opsteker voor trainer Frank Lampard, die een gunstig resultaat goed tegen Manchester City uitstekend kan gebruiken. Zonder de 27-jarige spelverdeler haalde men slechts vier punten uit de afgelopen vijf competitiewedstrijden. Lampard is van mening dat het gemis van Ziyech niet los van die serie matige resultaten kan worden gezien en ook clubwatcher Nizaar Kinsella van Goal noemt zijn rentree ‘cruciaal’, aangezien de creatieveling volgens hem een doorslaggevende rol speelt in de tactiek van Lampard.

“Ik denk niet dat het toeval is, nee”, verzuchtte Lampard maandag na de remise tegen Aston Villa. Voor de vorm zei hij er nog bij dat je het nooit zeker kunt weten hoe een absentie van invloed is, maar qua punten is het voor hem een uitgemaakte zaak. “De manier waarop Hakim speelde, was belangrijk voor Chelsea. Hij was heel effectief op het gebied van assists, het creëren van kansen en enkele doelpunten En hij straalde ook veel zelfvertrouwen uit als hij aan de bal was. Het spel van Chelsea was vloeiend. We waren in vorm, we zaten in een flow, totdat hij geblesseerd raakte. Ergens heb je dus gelijk. Je mist dergelijke spelers altijd, letterlijk en figuurlijk, als ze om wat voor reden dan ook niet kunnen meedoen.”

In totaal heeft zijn aankoop van veertig miljoen euro slechts twaalf keer mee kunnen doen in alle competities. Opmerkelijk: geen van die wedstrijden eindigde in een nederlaag, terwijl vijf van de twaalf duels zonder Ziyech een verliesbeurt opleverden. “Hij maakt dus direct het verschil, terwijl de andere topaankopen Kai Havertz en Timo Werner niet thuisgeven”, oordeelt clubwatcher Kinsella in gesprek met Voetbalzone. “Ook spitsen Olivier Giroud en Tammy Abraham brengen momenteel niet wat er van hen gevraagd wordt, dus wat mij betreft is Ziyech nu al de belangrijkste aanvaller die Lampard heeft.”

Verdediger Kurt Zouma is met vier goals bijna clubtopscorer van Chelsea in de Premier League. Alleen spits Tammy Abraham staat er iets boven met zes goals, terwijl hij vorig seizoen met de jaarwisseling al op twaalf treffers stond.

Ziyech maakte in zijn eerste maanden in de Premier League veel indruk met zijn imposante passingrange en spelinzicht. Hij strooide met steekballetjes en dribbelde er als in zijn beste Ajax-dagen op los, maar het is een andere vaardigheid waarmee hij de meeste indruk maakt op Kinsella. “Zijn vrije trappen. Hij is ontzettend goed op dat gebied, echt van wereldklasse. Hij snijdt de ballen zo scherp aan en gaat daar dit seizoen nog veel assists mee noteren”, voorspelt de journalist. “Het is dan ook een belangrijke reden voor Lampard geweest om hem te halen.”

Kinsella geeft aan dat Chelsea achter de schermen hard heeft gewerkt om meer resultaat te halen uit dode spelmomenten, hetgeen vorig seizoen nauwelijks treffers opleverde. “Lampard is daar heel gericht mee aan de slag gegaan”, aldus de clubwatcher vanGoal. De club kocht met Thiago Silva een van de beste koppers ter wereld en ook de nieuwe linksback Ben Chilwell zorgt voor veel gevaar bij corners en vrije trappen. “Tel daar Kurt Zouma, Cesar Azpilicueta en spitsen Tammy Abraham of Olivier Giroud bij op en je hebt een luchtmacht om U tegen te zeggen.”

Bovendien voegde de club met Anthony Barry ook een specialist toe aan de technische staf. Hij is afkomstig van Wigan Athletic, waar men vorig seizoen juist opvallend veel scoorde uit standaardsituaties. Barry geldt als architect van dat succes en krijgt volgens Kinsella nu bij Chelsea meerdere uren per week de leiding over de training om zijn vele ingestudeerde varianten over te brengen op de spelersgroep. Met succes, want the Blues scoorden dit seizoen alleen al acht keer uit een corner; vaker dan welke andere club uit de Premier League dan ook.

Net als Hakim Ziyech beschikt ook Mason Mount over een uitstekende traptechniek.

Mason Mount was in vier gevallen verantwoordelijk voor de assist en ook Chilwell, Reece James en natuurlijk Hakim Ziyech fungeerden al minimaal een keer als aangever bij een dood spelmoment. Ziyech liet zijn kwaliteiten op dat vlak vooral zien tegen Sheffield United, waar hij naast zijn goal uit open spel ook goed was voor twee assists. Bij de eerste ontving hij de bal uit een korte corner en liet hij het leer met een perfecte indraaiende voorzet bij de tweede paal op het hoofd van Chilwell landen. Even later stelde hij Thiago Silva met een scherp aangesneden vrije trap in staat om ook een treffer binnen te knikken.

“Dat is dus een gigantisch wapen in aanvallend opzicht en ook aan de andere kant van het veld is het resultaat van de nieuwe invloeden merkbaar”, oordeelt Kinsella. Silva zet de lijnen in het veld uit als de tegenstander aanlegt voor een vrije trap of corner en met de nieuwe doelman Edouard Mendy heeft Chelsea eindelijk weer een keeper die echt heerst in de lucht. “Iedereen voelt zijn aanwezigheid in de zestien en hij pakt ontzettend veel hoge ballen. Dat is echt een groot verbeterpunt ten opzichte van vorig seizoen, toen Kepa keer op keer tekortschoot op dat vlak”, aldus de journalist.

Lampard is logischerwijs zeer te spreken over die vooruitgang en gaf zijn ploeg in de week voor kerst een welverdiend compliment na de 3-0 zege op West Ham United. In dat duel kwam de openingsgoal voort uit een standaardsituatie in een fase waarin Chelsea moeite had om tot kansen te komen. “Die corner was uitstekend en ook in verdedigend opzicht stonden we goed. Thiago was de leider en Azpi (Azpilicueta, red.) verdient eveneens een groot compliment. Zij bleven maar ballen voorgeven en ze scoren vaak uit set-pieces, maar dat is ook iets waar wij veel op trainen. Spelers als Thiago helpen ons daarbij en het doet me goed dat het er ook uitkomt in wedstrijden.”

De 36-jarige Thiago Silva geldt bij dode spelmomenten als de baas van de verdediging en scoorde zelf ook al twee kopballen uit een corner op vrije trap.

De dode spelmomenten kunnen zondag ook wel eens het verschil gaan maken in de wedstrijd tegen Manchester City. Het veldspel van de Londenaren is al weken stroperig en buiten die genoemde zege op West Ham waren er in december nederlagen tegen Everton (1-0), Wolverhampton Wanderers (2-1) en Arsenal (3-0), waarbij the Blues veel te weinig mogelijkheden creëerden. Ook het Champions League-duel tegen Krasnodar leverde slechts één treffer op (1-1) en hetzelfde geldt voor de meest recente wedstrijd tegen Aston Villa (1-1).

De creativiteit van de eindelijk weer inzetbare Ziyech en de eveneens steeds fitter wordende Christian Pulisic is dus van harte welkom bij Chelsea, dat moet winnen om aansluiting te houden met de top 4. De ploeg heeft nu drie punten minder dan Leicester City en Everton, terwijl Aston Villa en Tottenham Hotspur net als the Blues 26 punten verzamelden, maar nog wel een duel tegoed hebben. Tegenstander Manchester City staat eveneens op hetzelfde puntenaantal en heeft zelfs twee wedstrijden minder gespeeld dan de Londenaren.

De druk op Lampard zal dus sterk toenemen als de ploeg in eigen huis niet thuisgeeft tegen the Citizens, die ook een zege nodig hebben om aan te haken bij de top. In ieder geval lijkt Chelsea dus weer beschikking te hebben over de in node gemiste Ziyech, al gaf Lampard vrijdag op de persconferentie aan nog niet zeker te weten of hij meteen een basisplaats krijgt. “Hij heeft de afgelopen drie dagen volop meegetraind, maar de beslissing of hij gaat starten is nog niet genomen.”

Volgens Kinsella is de kans echter aanzienlijk dat Ziyech vanaf de start gaat spelen, mits de wedstrijd doorgang kan vinden. Manchester City is namelijk hard getroffen door het coronavirus. Kyle Walker en Gabriel Jesus testten afgelopen week al positief en daar zijn vrijdag nog eens drie gevallen bij gekomen, aldus trainer Pep Guardiola. “We hebben afgesproken nog niet te melden om wie het gaat, maar we missen nu vijf belangrijke spelers vanwege corona. Zij zitten thuis in quarantaine.” Afgelopen maandag werd het duel tussen Manchester City en Everton al afgelast. Over de wedstrijd tegen Chelsea heeft de Engelse voetbalbond nog geen uitspraak gedaan.