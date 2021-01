Everton verzuimt tweede plek in te nemen na dreun tegen ‘favoriete’ opponent

Vrijdag, 1 januari 2021 om 20:28 • Laatste update: 20:32

Everton is er op nieuwjaarsdag niet in geslaagd te winnen van West Ham United. Lang zag het ernaar uit dat het Premier League-duel afstevende op een bloedeloos gelijkspel, maar in de slotfase bezorgde Tomás Soucek zijn ploeg de overwinning op Goodison Park: 0-1. Door de nederlaag liet Everton de kans schieten om de tweede plek over te nemen van Manchester United. Everton staat met 29 punten op de vierde plek, maar had koploper Liverpool tot een punt kunnen naderen.

De teams begonnen erg terughoudend aan de ontmoeting en het duurde een halfuur voordat de eerste kans van de wedstrijd geproduceerd werd. West Ham United kreeg de ruimte in het vijandige zestienmetergebied en de bal belandde aan de linkerkant bij Aaron Cresswell. Het schot dat volgde miste echter scherpte en ging voorlangs. Op slag van rust kreeg ook Everton een mogelijkheid om de score te openen. Bernard werd aangespeeld op de rand van de zestien en schoot vervolgens hard op doel, maar Darren Randolph was goed bij de les en keerde de inzet van de Braziliaan. Randolph is de tweede doelman van the Hammers en verving kort voor de aftrap Lukasz Fabianski, die tijdens de warming-up geblesseerd uitviel.

Hoewel Declan Rice tien minuten na rust namens de Londenaren een gevaarlijke voorzet in huis had, slaagde niemand erin de bal binnen te lopen. Enkele minuten later werd Jordan Pickford voor het eerst getest toen Cresswell uit een vrije trap vanaf rechts hard op doel schoot, maar de doelman hield Everton op de been met een katachtige redding. In een poging de doorbraak te forceren bracht Carlo Ancelotti halverwege de tweede helft James Rodríguez binnen de lijnen, maar ook dat sorteerde niet het gewenste effect. De eerste Premier League-wedstrijd van 2021 was voor de neutrale toeschouwer zodoende geen lust voor het oog.

Vijf minuten voor het laatste fluitsignaal slaagde West Ham er toch nog in de impasse te doorbreken. Nadat een inzet van Tomás Soucek in eerste instantie nog gekeerd kon worden door Pickford, was het in de herkansing wel raak. Na een afgeketst schot was het opnieuw Soucek die de bal voor zijn voeten kreeg, waarna hij van dichtbij binnentikte: 0-1. De nederlaag voor Everton was opvallend, aangezien West Ham in de Premier League de favoriete tegenstander is van de club uit Liverpool. Van geen enkele andere tegenstander werd vaker gewonnen dan van de Londenaren (26) en tegen geen enkele andere ploeg werd vaker gescoord (86).