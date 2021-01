Willem II onthult nieuw clublogo voor seizoen 2021/22

Vrijdag, 1 januari 2021 om 19:07 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:10

Willem II stapt in het seizoen 2021/22 over op een speciaal ontworpen clublogo ter ere van het 125-jarig bestaan van de club. Op nieuwjaarsdag presenteert de nummer vijftien van de Eredivisie het logo dat volgend seizoen 'in alle uitingen' zal worden toegepast. Het logo is gebaseerd op het logo dat in 1952 na het tweede kampioenschap werd geïntroduceerd en tot aan 1983 op het shirt stond.

Willem II viert op 12 augustus 2021 het 125-jarig jubileum. Op die dag wordt uiteraard stilgestaan bij de mijlpaal, maar de club heeft ervoor gekozen om het hele seizoen in het teken van het jubileum te zetten. Veel elementen uit het in 1952 geïntroduceerde clublogo keren terug in het jubileumlogo, zoals de letter W, het Romeinse getal twee en het oprichtingsjaar 1896. Onder de kroon van het logo dat drie decennia dienstdeed, is de tekst ‘125 jaar’ toegevoegd.

In aanloop naar het jubileumseizoen 2021/22 wordt meer bekendgemaakt over de viering van het 125-jarig bestaan, kondigt Willem II alvast aan. De Tilburgse club, in 1896 opgericht als Tilburgia, is na Sparta Rotterdam (1888) en Vitesse (1892) de oudste club in de Eredivisie. Vorig seizoen eindigde Willem II als nummer vijf, waardoor de huidige vijftiende plaats als teleurstellend wordt gezien. Men hervat de competitie volgende week zondag met de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo;