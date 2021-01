Eintracht kijkt naar geflopte mega-aankoop van Real Madrid als opvolger Dost

Vrijdag, 1 januari 2021 om 18:39 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:07

Luka Jovic staat mogelijk voor een vertrek bij Real Madrid. De 23-jarige spits komt zelden aan spelen toe in de ploeg van Zinédine Zidane en geniet volgens internationale media belangstelling van clubs als Wolverhampton Wanderers, Manchester United en Hertha BSC. Ook zijn oude club Eintracht Frankfurt lijkt open te staan voor de komst van Jovic. Adi Hütter, de trainer van de club uit de Bundesliga, denkt dat de Serviër zelf ook wel oren heeft naar een rentree.

Jovic maakte in de zomer van 2018 voor zestig miljoen euro over van Eintracht Frankfurt. Sindsdien speelde hij 21 wedstrijden in LaLiga, waarvan 4 in het huidige seizoen. Jovic miste een groot deel van de huidige jaargang door enkele blessures en een besmetting met het coronavirus, maar ook nu hij weer inzetbaar is doet Zidane geen beroep op hem. "Het is niemand ontgaan. Hij krijgt heel weinig speeltijd bij Real Madrid en hij zal er zeker niets op tegen hebben om terug te keren bij Eintracht Frankfurt", wordt Hütter geciteerd in de Duitse pers.

De oefenmeester beseft desondanks dat het niet makkelijk wordt om Jovic terug te halen. "Het klopt wat er is geschreven over zijn salaris", geeft Hütter aan. Jovic verdient naar verluidt vijf miljoen euro per jaar in het Santiago Bernabéu. In Frankfurt zou hij de naar Club Brugge vertrokken Bas Dost kunnen vervangen. Ook Joshua Zirkzee wordt in verband gebracht met een overstap naar Eintracht als opvolger van zijn landgenoot, al zou de jonge Nederlander waarschijnlijk alleen op huurbasis kunnen overkomen van Bayern München. Hütter bestempelt Zirkzee als een 'interessante speler', maar weidt verder niet uit over het gerucht.

Eintracht speelt in een 3-4-2-1-formatie met André Silva als onbetwiste aanvalsleider. Mede daardoor mocht Dost vertrekken naar België, maar Hütter spreekt wel van een 'sportief verlies' voor de ploeg dat 'adequaat moet worden opgevangen'. Jovic, die een contract tot medio 2025 heeft bij Real Madrid, speelde zijn laatste wedstrijd in clubverband op 8 november. Toen deed hij acht minuten mee in de verloren uitwedstrijd tegen Valencia (4-1). In de 21 competitieduels die hij in totaal afwerkte voor Real Madrid, scoorde hij 2 keer.