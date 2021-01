SC Heerenveen slaat op eerste dag van de transfermarkt tweemaal toe

Vrijdag, 1 januari 2021 om 15:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:55

SC Heerenveen begint het jaar actief op de transfermarkt. De Friezen zijn erin geslaagd om Tibor Halilovic van NK Rijeka en Syb van Ottele van NEC vast te leggen, zo melden respectievelijk Voetbal International en Omroep Gelderland. Beide spelers worden met het oog op de toekomst aangetrokken.

Met het aantrekken van de 25-jarige Halilovic, die volgens VI iets minder dan een miljoen euro kost, sorteert Heerenveen voor op een mogelijk vertrek van sterspeler Joey Veerman. Halilovic doorliep de jeugdopleiding van Dinamo Zagreb, maar debuteerde nooit voor het eerste elftal van de topclub. Sinds januari 2019 stond hij onder contract bij Rijeka. Halilovic is sinds eind vorige maand hersteld van zijn knieblessure en deed onder meer mee in de Europa League-wedstrijd tegen AZ (2-1) van 10 december. De Kroaat is de neef van Alen Halilovic, die vorig seizoen op huurbasis zeventien competitiewedstrijden voor Heerenveen speelde.

Ook de komst van Van Ottele is zo goed als rond, zo meldt Omroep Gelderland. De achttienjarige verdediger beschikt bij NEC over een aflopend contract en zou in de zomer transfervrij zijn. Heerenveen betaalt een kleine vergoedingssom om Van Ottele al in januari over te nemen. De centrumverdediger brak dit seizoen door bij NEC, waarvoor hij dit seizoen negen wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie speelde, waarvan zes keer als basisspeler.

Heerenveen versterkte zich in december al met Siem de Jong, die transfervrij was na zijn vertrek bij FC Cincinnati. De Friezen zijn nog op zoek naar een tweede doelman achter Erwin Mulder. Door de verkoop van Chidera Ejuke heeft de club geld in kas voor versterkingen. De aanvaller werd in augustus voor 11,5 miljoen euro verkocht aan CSKA Moskou, maar Heerenveen haalde geen directe vervanger voor de Nigeriaan.