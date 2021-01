Lampard heeft na 27 dagen verrassend nieuws over Ziyech

Vrijdag, 1 januari 2021 om 15:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:33

Hakim Ziyech gaat zondag tegen Manchester City wellicht als basisspeler zijn rentree maken bij Chelsea, zo bevestigt manager Frank Lampard. De 27-jarige spelmaker is voldoende hersteld van een hamstringblessure, die hem al 27 dagen aan de kant houdt. "Ziyech heeft de afgelopen twee of drie dagen meegetraind, maar de beslissing of hij gaat starten is nog niet genomen", aldus Lampard op de persconferentie.

Ziyech viel op 5 december in de wedstrijd tegen Leeds United (3-1 winst) in de 29ste minuut uit met een hamstringblessure en werkt sindsdien aan zijn herstel. De voormalig Ajacied moest zes wedstrijden aan zich voorbij laten gaan en werd node gemist: Chelsea wist zonder Ziyech slechts één keer te winnen, behaalde twee keer een gelijkspel en verloor driemaal. The Blues staan op de zesde plaats in de Premier League.

Lampard wordt op het persmoment ook gevraagd naar de huidige situatie rondom het coronavirus bij Chelsea. Eerder werd al bekend dat bij Manchester City, de tegenstander van komende zondag, vijf spelers positief hebben getest. "Op dit moment is de situatie dat de wedstrijd doorgaat. We weten dat City wat positieve gevallen heeft, wij hebben er zelf ook een paar, maar niet onder de spelers. We worden nu weer twee keer per week getest, dat is belangrijk. Ik begreep niet waarom dat terug was gebracht naar één keer."

Chelsea moet tegen City het in ieder gevallen stellen zonder Reece James, die lichte hamstringklachten heeft. "Ik heb vertrouwen in ons elftal en ik weet dat we iedereen kunnen verslaan op Stamford Bridge", blikt Lampard vooruit. "We zullen op ons best moeten zijn om een sterke tegenstander als City te kunnen verslaan. Tegen Arsenal (3-1 verlies, red) speelden we langzaam, dat zal nu beter moeten."