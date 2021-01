Oussama Tannane: ‘Ik heb nog nooit een Marokkaan gezien die zo uitscheldt’

Oussama Tannane heeft 'honderd procent' geen spijt van zijn scheldtirade tegen scheidsrechter Richard Martens eerder dit seizoen in het duel bij ADO Den Haag. De nummer tien van Vitesse, die tegenover ESPN terugblikt op de situatie, kreeg een rode kaart nadat hij de arbiter meermaals uitmaakte voor 'mafkees' en 'clown'.

Tannane kreeg in die bewuste wedstrijd van Martens te horen dat hij minder moest 'pingelen'. "Hij zegt: 'Hey Tannane, luister dan: als jij zo blijft dribbelen, dan fluit ik niet meer voor je.' Ik kijk hem zo aan en zeg: 'Vriend, wat zeg jij allemaal?' En ik kijk Riechedly Bazoer aan, die was ook heel boos. Ik vind dat een scheids voor beide partijen moet zijn, en niet voor één. Misschien heeft hij iets tegen mij, maar ik snapte niet waarom hij dat zei." Vervolgens ontstak Tannane in woede en gebruikte hij dus onder meer het woord 'mafkees' tegen Martens.

Zelf vindt hij zijn scheldtirade wel meevallen. "Ik heb hem niet uitgescholden met 'k' of dat soort dingen", aldus Tannane. "Dus ik snap ook niet waarom mensen het heel groot maken. Of ik spijt heb? Honderd procent niet. Ik heb ook heel veel reacties gehad van: 'Ik heb nog nooit een Marokkaan gezien die in het Nederlands uitscheldt!' Dat is ook wel grappig, maar als jij op het trainingsveld staat en je 'mafkees' of 'clown' zegt, denk ik niet dat dat een groot probleem is, maar ik denk dat hij een beetje in zijn trots is geraakt. Iedereen hoort dat ik hem een clown noem. Een ervaren scheidsrechter had daar nooit rood gegeven."

Tannane heeft een goede band met Thomas Letsch, die sinds de zomer trainer is van Vitesse. "Hij is heel duidelijk", zegt de aanvallende middenvelder. "Ik ben een jongen die heel direct is. Ik vertel jou hoe het is als ik het er niet mee eens ben. Andersom wil ik dat ook, dat hebben we samen besproken. Letsch zegt: Luister, als ik vind dat het slecht gaat, kom ik naar je toe en vertel ik het ook aan je." Tannane is blij dat hij onder de Duitser op zijn favoriete positie mag spelen. "Ik vroeg: 'Ik weet niet waarom u mij links of rechts wil gaan zetten, maar ik denk dat ik van waarde kan zijn op tien.' Hij zei: Ik ga erover nadenken. Uiteindelijk heeft hij mij de kans gegeven en geef ik hem dat terug."