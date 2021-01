Karen Carney vlucht van Twitter vanwege ‘cyberpestende’ Leeds United-fans

Vrijdag, 1 januari 2021 om 14:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:43

Karen Carney heeft haar Twitter-account verwijderd. De 33-jarige voetbalster van Chelsea kwam in Engeland hevig onder vuur te liggen na een uitspraak over Leeds United. Die leidde tot een stortvloed aan kritiek op Twitter, waarna Carney heeft besloten om het platform te ontvluchten.

Carney sprak dinsdagavond als analist voor Amazon Prime Video Sport over de wedstrijd van Leeds United tegen West Bromwich Albion (0-5 winst). "Leeds overloopt iedereen, veel waardering daarvoor", opende Carney haar analyse. "Mijn enige zorg zou zijn: zouden ze aan het einde van het seizoen opbranden? Dat hebben we de afgelopen seizoenen gezien en ik denk eigenlijk dat ze dankzij Covid gepromoveerd zijn, het gaf hen wat rust. Ik weet niet of ze zouden zijn gepromoveerd als ze die pauze niet hadden gehad."

?? “Promoted because of Covid” ?? Won the league by 10 points ?? Hi @primevideosport pic.twitter.com/Ctz18sksZA — Leeds United (@LUFC) December 29, 2020

Die uitspraak schoot bij Leeds United in het verkeerde keelgat. De huidige nummer elf van de Premier League stuurde in reactie op Carney een cynische tweet de wereld in, waarin duidelijk wordt gemaakt dat Leeds met tien punten voorsprong is gepromoveerd. Overigens won de club vorig seizoen voorafgaand aan de coronastop de laatste vijf wedstrijden in de Championship: van 'opbranden aan het einde van het seizoen' was dus helemaal geen sprake.

Na de tweet van Leeds United werd Carney doelwit van de supporters van de club. Die verstuurden massaal hatelijke tweets naar de speelster van Chelsea. Leeds United nam als club afstand van de tweets van fans. "Leeds United veroordeelt volledig elke belediging die Karen Carney op sociale media heeft ontvangen na de Premier League-wedstrijd tegen West Bromwich Albion." De club liet zijn eigen tweet wél staan.

Max Rushden, een journalist van The Guardian, spreekt op Twitter schande van de scheldpartijen richting Carney. "Het lijkt erop dat Karen Carney haar Twitter-account heeft verwijderd", aldus Rushden. "Wat een schande dat iemand het socialmediaplatform moet verlaten vanwege belediging. Als ik zeg 'wees aardig tegen elkaar' zal dit platform niet veranderen, maar wees alsjeblieft aardig tegen elkaar."