Calvin Stengs: ‘Thuis zeg ik ’hé vriend‘, en bij Oranje noem ik hem trainer’

Vrijdag, 1 januari 2021 om 13:31 • Laatste update: 13:53

Calvin Stengs voelt zich niet ongemakkelijk bij zijn connectie met Frank de Boer. De aanvallende middenvelder van AZ heeft een relatie met Beau, de dochter van de bondscoach van het Nederlands elftal, maar is naar eigen zeggen inmiddels gewend aan die situatie. "Ik snap dat het voor de buitenwereld raar kan overkomen", vertelt de 22-jarige Stengs aan Voetbal International.

"Soms dollen ploeggenoten me met de situatie", geeft de vijfvoudig international toe. "Maar ik vind het niet ongemakkelijk of zo. Thuis zeg ik 'hé vriend' en bij Oranje noem ik hem trainer. Voor ons is het heel normaal die werelden te scheiden. Op mijn kansen richting het EK zal het allemaal geen invloed hebben. Ik twijfel niet aan mijn kwaliteiten. Dus als ik de komende maanden langdurig een hoog niveau laat zien, moet het EK voor mij haalbaar zijn."

Eerder sprak De Boer in NOS Studio Voetbal ook al over zijn relatie met Stengs, die volgens hem 'niet ingewikkeld' is. “Ik denk van niet en ik vind van niet”, aldus De Boer. “Ik kijk als bondscoach naar wat ik nodig heb. Als ik vind dat hij erbij hoort, dan hoort hij erbij. Dan kijk ik niet naar familie of zo. Zo ben ik altijd geweest. Stengs moet het gewoon laten zien. Als hij het verdient, dan verdient hij het. En als hij meegaat, verdient hij het."

Stengs maakte in november 2019 zijn debuut voor Oranje, nog onder De Boers voorganger Ronald Koeman. Stengs mocht in het WK-kwalificatieduel met Estand (5-0) in de basis beginnen. "Ik leverde twee assists, dat was natuurlijk niet slecht, maar verder was mijn spel een beetje geforceerd", blikt hij terug. "Ik was minder vrij als in mijn laatste interlands. Ik koos vaak voor de veilige oplossing, speelde in een puur dienstbare rol. Terwijl ik normaal gesproken acties durf te maken en meer het avontuur zoek. Dat zal deels toch met de spanning van een debuut in Oranje te maken hebben. De laatste paar interlands was ik in het veld de Calvin zoals je die ook bij AZ ziet."

De selectie van het Nederlands elftal heeft Stengs naar eigen zeggen goed opgevangen. "Dit is een groep die nieuwe jongens meteen meeneemt. Ik ben vrij rustig in een spelersgroep, maar maakte gemakkelijk contact met jongens als Steven Berghuis, Quincy Promes, Denzel Dumfries en Patrick van Aanholt. Beetje pingpongen of spelletjes doen. Ook het inhaken bij het hogere trainingsniveau ging goed. Het tempo ligt hoger en je hebt te maken met fysiek sterkere spelers. Maar met een goede techniek en een hoge handelingssnelheid kom je een heel eind."