De wensen van Ronaldo, Dest, Özil, De Ligt en Depay voor 2021

Vrijdag, 1 januari 2021 om 08:45 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:34

Voetballers zijn anno 2021 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

De sterren uit het internationale topvoetbal delen op sociale media en masse hun gelukwensen voor het nieuwe kalenderjaar. Cristiano Ronaldo laat in het bijzijn van Georgina Rodriguez en zijn vier kinderen weten dat het tijd is om gezamenlijk op te krabbelen na een bijzonder moeilijk jaar. Virgil van Dijk hoopt op meer liefde, vrede en geluk in de wereld. Dat is ook de rode lijn in de publicaties van onder meer Memphis Depay, Luis Suárez en Andrés Iniesta.