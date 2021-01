Ryan Babel: ‘Tsja, de enige stap in mijn carrière waar ik spijt van heb’

Vrijdag, 1 januari 2021 om 08:05 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 11:05

Het merendeel van de professionele loopbaan van Ryan Babel heeft buiten Nederland plaatsgevonden. De aanvaller was twintig jaar toen hij Ajax inruilde voor Liverpool en daarna speelde hij ook in Duitsland, de Verenigde Arabische Emiraten, Spanje en Turkije, het land waar hij drie clubs diende en nog steeds actief is. Tussendoor keerde de 34-jarige Oranje-international nog tweemaal terug in Amsterdam. In het ProShotsMagazine blikt de aanvaller van Galatasaray onder meer terug op zijn buitenlandse avonturen.

“Mijn zaakwaarnemer Winny Haatrecht belde dat er interesse was van Liverpool en dat zij bereid waren de prijs te betalen. We mochten er een week over nadenken. Ik ging voor het eerst op mijzelf wonen en dan nog eens in het buitenland. Ik was pas twintig. Dirk Kuyt zat er al een jaar en ik heb veel aan hem gehad”, vertelt Babel in het maandblad over zijn tijd in Engeland. “Goeie gast die mij veel heeft geholpen daar. In vier jaar Liverpool heb ik Rafael Benítez het langst als trainer gehad, daarna een kort stukje Kenny Dalglish. Mooie wedstrijden mogen spelen in de Premier League en de Champions League. Het maken van de winnende goal tegen aartsrivaal Manchester United op Anfield was prachtig. Of Real Madrid thuis oprollen met 4-0. In Engeland moest je wel weten waar je je op straat liet zien, niet dat het gevaarlijk was maar omdat je anders vaak werd aangesproken.”

De overstap naar TSG Hoffenheim bleek achteraf geen goed idee. “Tsja, de enige overstap in mijn carrière waar ik spijt van heb. Ik deed dat om bij het Nederlands elftal in beeld te blijven. Daarom was het dubbel teleurstellend dat ik evengoed de boot miste bij Oranje. Je komt uit de Ajax-school waar je altijd domineert, je gaat naar Liverpool waar precies hetzelfde het geval is en dan ga je naar een ploeg waar je juist achter de bal aan moet rennen. Hoffenheim speelde toen plaats tien, elf en twaalf. Je was blij met een overwinning en daarna verloor je er weer drie achter elkaar. Ze dachten met een speler van Liverpool ook de verlosser te hebben binnen gehaald. Dat was natuurlijk niet zo. Het was een hele shock omdat ik voor het eerst met klappen in het voetbal te maken kreeg. Bij Ajax en Liverpool sta je altijd in de spotlights als je niet speelt. Hier was dat niet zo.

Ryan Babel viert een doelpunt met Pepe, destijds ploeggenoot bij Besiktas

Kasimpasa, een van de vele clubs in Istanbul, was de eerste Turkse werkgever van Babel. Hij had destijds Shota Arveladze als trainer. “Ik was transfervrij en ik kreeg een goed contract aangeboden. Een mooie uitdaging ook omdat ik daar een belangrijke rol in de ploeg kreeg toebedeeld. Inmiddels had ik het Nederlands elftal ook uit mijn hoofd gezet, waardoor ik de stap voor mezelf veel makkelijker kon maken. Istanbul is een geweldige stad, ik kom hier niets tekort.” Babel kwam vervolgens ook voor Besiktas uit en staat nu op de loonlijst van Galatasaray. “In Turkije strijden Galatasaray en Fenerbahce altijd voor de titel net als hier Ajax en PSV. Besiktas is dus een beetje te vergelijken met met Feyenoord. De Turkse fans maken veel kabaal, echt kippenvel. Ze zijn heel emotioneel, maar toch wel respectvol.”

Babel omschrijft zijn jaar bij Al-Ain als ‘een aparte ervaring’. “Ik had het gevoel dat ze niet zo veel op hadden met buitenlanders. Dan heb ik het niet alleen over gastarbeiders uit India, Bangladesh en Sri Lanka, maar ook de buitenlandse spelers bij de club. In de hele benadering geven ze je een gevoel dat de locals beter zijn dan de anderen. Mijn teamgenoten, de Emiraties zeg maar, kwamen gewoon vaak met hun toilettasje een kwartier te laat als de training om zes uur ’s avonds begon. De buitenlandse trainer kon daar niets van zeggen, hij was niet de baas. Dat zijn de Sjeiks. Eén van de buitenlandse jongens was dat zo zat dat hij een statement wilde maken door ook maar een keer te laat te komen. Hij kreeg meteen een boete. Toen hij verhaal ging halen bij de club kreeg hij doodleuk te horen, dat er voor de locals andere regels gelden. Echt waar.”

“Een korte maar mooie periode speelde ik in Spanje voor Deportivo la Coruña”, vervolgt Babel. “Daar kreeg ik mijn plezier weer terug in het voetbal. Heb daar ook goed kunnen werken aan mijn fitheid waardoor ik de stap naar Besiktas kon maken. Na twee seizoenen Besiktas volgde Fulham halverwege het seizoen 2018/19. Ze stonden in de gevarenzone en probeerden er alles aan te doen om in de Premier League te blijven. Ik was gehaald om de ploeg erin te houden en de spirit weer terug te brengen in het team. Met vijf doelpunten in een half seizoen heb ik het zelf best goed gedaan, maar voor de club mocht het niet meer baten. Een van de goals die ik maakte, was tegen Liverpool. Heel apart.”

“Bij alle transfers heb ik met Haatrecht altijd duidelijk een exit-strategie besproken”, besluit Babel. Je moet gewoon een plan B hebben als dingen niet lopen zoals je wilt. Bij de meeste clubs vertrok ik transfervrij en voor mij heeft dat goed uitgepakt. Die credits komen Winny toe.” De overeenkomst van Babel met Galatasaray loopt medio 2022 ten einde.