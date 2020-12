Exodus bij Arsenal aanstaande: ‘Er zullen meerdere spelers vertrekken’

Donderdag, 31 december 2020 om 17:53 • Daniel Cabot Kerkdijk

Arsenal gaat in januari tal van voetballers uitzwaaien. Mikel Arteta heeft een te grote selectie tot zijn beschikking en de winterse transfermarkt wordt als de uitgelezen mogelijkheid gezien om de loonlasten flink te verlagen. Tegelijkertijd sluit de manager van de Londenaren niet uit dat een of meerdere nieuwe spelers welkom zijn, daar the Gunners met een dertiende plaats niet ver boven de degradatiezone in de Premier League staan.

“We beseffen dat we een grote selectie hebben. Veel transfers hadden al in de zomer moeten plaatsvinden, maar dat is om verschillende reden niet gebeurd”, vertelde de Spanjaard donderdag in gesprek met Engelse media. “Dat heeft nu prioriteit; we kunnen het aantal spelers op bepaalde posities niet langer volhouden. Er zullen meerdere spelers gaan vertrekken, van wie sommigen op huurbasis.”

Het is nog onduidelijk wie op de transferlijst zijn geplaatst. Arsenal verhuurde donderdag in ieder geval Sead Kolasinac aan Schalke 04, zonder optie tot koop. Arteta liet de linkervleugelverdediger, goed voor een weeksalaris van 110.000 euro, in de Premier League slechts één wedstrijd meespelen; voor het overige moest de A-international van Bosnië-Herzegovina het stellen met minuten in de minder belangrijk geachte Europa League en EFL Cup.

Engelse media verzekeren dat onder anderen Mesut Özil, Sokratis Papastathopoulos en Shkodran Mustafi voor een winters vertrek vertrek uit het Emirates Stadium staan. Özil en Papastathopoulos zijn dit seizoen niet ingeschreven voor de Premier League. Arteta hoopt dat de club ook een inkomende transfer kan realiseren, maar blijft tegelijkertijd realistisch. “We kijken wat we kunnen doen. Als er zich een kans voordoet voor een positie waar we ons kunnen versterken, gaan we dat met de club oppakken.”

“Maar net als alle andere clubs in de Premier League zijn we financieel getroffen door de coronacrisis. We weten dat dit de komende jaren niet zo snel gaat veranderen. We zullen iets anders moeten verzinnen als we het team willen verbeteren”, voorspelde Arteta. Arsenal speelt komende zaterdag een uitwedstrijd tegen nummer negentien West Bromwich Albion.