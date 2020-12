Aras Özbiliz terug op Nederlandse bodem: ‘De club steunt mij gelukkig’

Donderdag, 31 december 2020 om 17:02 • Daniel Cabot Kerkdijk

Aras Özbiliz scheurde in zijn loopbaan liefst driemaal de kruisband in zijn knie af, maar de dertigjarige aanvaller speelt nog steeds. Na blessureleed in 2007 en 2009 in de jeugd van Ajax mocht Özbiliz in november 2010 zijn debuut in de hoofdmacht maken. De teller bleef uiteindelijk op 37 duels steken, waaronder een 1-2 zege op Manchester United dankzij een doelpunt van de Armeens international. Toch is het niet het hoogtepunt voor Özbiliz. “Ik denk dat je debuut toch wel het meest bijzondere blijft. Natuurlijk blijft het doelpunt tegen Manchester bijzonder, want je gaat gelijk de geschiedenisboeken in", stelt Özbiliz donderdag in gesprek met Ajax Showtime.

“Maar mijn hoogtepunt is eigenlijk dat ik iedere keer na die zware blessures op het allerhoogste niveau terug ben gekomen. De aanvaller kijkt tevreden terug op zijn tijd bij Ajax, al vindt hij één ding jammer. “Toen Frank de Boer trainer was, kon ik in de voorbereiding verhuurd worden aan sc Heerenveen. Marco van Basten was daar toen trainer. Alleen zei De Boer dat hij mij veelvuldig zou gebruiken. Uiteindelijk mocht ik aan het eind van de voorbereiding alsnog verhuurd worden. Toen kon ik alleen nog naar de onderste clubs in de Eredivisie en daar ligt niet mijn kracht.”

“Toen werd mij de keuze gesteld: of ik werd verhuurd of ik ging weg, want er was interesse uit Rusland.” Özbiliz tekende in 2012 bij Kuban Krasnodar en daarna volgden avonturen bij Spartak Moskou en zijn huidige werkgever Pyunik Erevan. Ook in Moskou scheurde hij zijn kruisband. Hij liet zijn keuzes jaren geleden afhangen van de financiën. “Toen ik naar Kuban ging, had ik al twee keer mijn kruisband afgescheurd in mijn linkerbeen. Ik dacht: wat als het weer gebeurt? Dan kan het einde verhaal zijn. Dat is wat ik het meest jammere vind, dat ik mijn keuzes niet op sportief gebied kon maken.”

Özbiliz is naar eigen zeggen mentaal altijd sterk geweest. In zijn omgeving hoort hij vaak dat hij een pechvogel is. “Ze zeggen dan: als je nooit geblesseerd was geweest, dan had je misschien de absolute top kunnen halen. Ik draai het dan altijd om, dan zeg ik: ik ben juist een geluksvogel dat ik nog zo’n mooie carrière heb gehad met drie kruisbandblessures.” Sinds de zomer van 2019 speelt Özbiliz in Armenië voor Pyunik Erevan omdat hij via de nationale bond zijn trainerspapieren wil halen. Hij kon ook in Rusland blijven of naar Qatar gaan, maar hij koos voor stabiliteit voor zijn kinderen. “Techniektrainer zijn lijkt me wel leuk. Ik hoef niet per se voor een groep te staan, maar spelers individueel beter maken op basis van techniek, lijkt me wat.”

“Op mentaal gebied denk ik dat er ook nog heel veel te halen valt voor jeugdspelers.” Het is onduidelijk waar de toekomst van Özbiliz ligt. De aanvaller vertoeft al twee maanden in Nederland omdat zijn moeder uitgezaaide borstkanker heeft. “De club steunt me daar gelukkig in en ze laten me daar ook best wel vrij in.” De overeenkomst met Pyunik Erevan loopt in de zomer ten einde. “Ik heb bij de club aangegeven dat ik het per jaar zou bekijken. Nu ben ik hier voor m’n moeder en ik weet niet hoe lang dat gaat duren.”