Van de Nederlandse amateurs naar het voorportaal van de Premier League

Donderdag, 31 december 2020

Anfernee Dijksteel is in Nederland misschien geen naam die direct een belletje doet rinkelen, maar in Engeland staat de voormalig jeugdinternational van Oranje Onder-20 er goed op met een nieuw, vijjarig contract bij Middlesbrough. De 24-jarige Amsterdammer speelde tot zijn negentiende bij diverse amateurclubs, kwam in 2015 bovendrijven bij een Nike Talentendag en is twee transfers later nog maar één stap verwijderd van zijn ultieme droom: de Premier League.

Nederlanders die geen minuut van Middlesbrough missen zijn misschien wel op één hand te tellen, maar in Diemen woont een trouwe fan die twee of drie keer per week op zoek gaat naar een geschikte livestream. “Mijn vader”, glimlacht Anfernee. “Hij volgt iedere wedstrijd zodat we het de dag daarna na kunnen bespreken via FaceTime. Dat is een soort traditie geworden”, legt de rechtsback uit in gesprek met Voetbalzone. “Pa heeft hij geen echte voetbalachtergrond, maar hij heeft zeker wel kijk op het spelletje en het is daarnaast ook gewoon fijn om het met hem te kunnen delen.”

De gesprekjes met het thuisfront helpen ook een beetje tegen de eenzaamheid. Dijksteel was het van huis uit gewend om altijd mensen om zich heen te hebben en hoewel hij inmiddels alweer vijf jaar in Engeland woont, blijft het voor hem toch vreemd om alleen te zijn in zijn appartement. “En Middlesbrough is ook nog eens veel stiller dan Londen, waar ik eerst drie jaar gewoond heb door mijn tijd bij de Nike Acedemy en daarna bij Charlton Athletic. Vanaf hier is het meer dan een uur rijden richting de grote stad en zeker in coronatijd komt het daar niet van, dus ik zit veel alleen.”

Het meeste last van zijn thuissituatie had hij echter ruim voordat Covid-19 om zich heen greep in Groot-Brittannië en de rest van de wereld. “Vorig seizoen ben ik ruim zeven maanden geblesseerd geweest met een gescheurde meniscus. Dan merk je pas echt wat alleen zijn is, al mocht mijn familie toen nog wel hierheen vliegen en deden ze dat ook regelmatig.” Die gezelligheid vergoedde veel voor Dijksteel, want in alle eerlijkheid moet de inmiddels tot onbetwiste basisspeler uitgegroeide verdediger toegeven dat zijn eerste jaar bij Boro hem toch wel een beetje tegenviel.

De traditieclub lijfde hem in de zomer van 2019 in na twee sterke seizoenen bij Charlton Athletic, dat in de bovenste regionen van de League One meedraaide en promotie nipt miste in de finale op Wembley. De vroeger als middenvelder acterende Dijksteel werd bij de Londenaren vakkundig omgeturnd tot rechtsback en speelde zich op die positie in de kijker bij diverse Championship-clubs, waarvan Middlesbrough uiteindelijk het hoogste bod deed met ruim 2,2 miljoen euro.

Dijksteel ontbrak dit seizoen slechts twee wedstrijden en staat mits fit altijd op het startformulier bij Middlesbrough.

Toch was hij in zijn eerste jaar lang niet altijd verzekerd van een basisplaats. “Natuurlijk had ik wat tijd nodig om te wennen aan een nieuwe omgeving en ook die blessure heeft me niet geholpen, want uiteindelijk heb ik maar twee keer een serie wedstrijden gemaakt”, analyseert Dijksteel. “Daarin heb ik het wel aardig gedaan, maar ook niet meer dan dat. Dit seizoen gaat het gelukkig een stuk beter, want onder de nieuwe trainer (Neil Warnock, red.) speel ik in principe alles, tenzij ik rust nodig heb.”

Voor zichzelf heeft hij de lat daarom een stuk hoger gelegd en ook de ploeg draait veel beter dan in de vorige jaargang, toen men zich iets boven de degradatiestreep terugvond. “Dit jaar staan we hoog in de middenmoot en kan ik ook meer van mezelf eisen. Ik ben beter gewend aan het niveau en vind nu van mezelf dat ik goede wedstrijden moet spelen. Niet gewoon wedstrijden, maar echt góéde wedstrijden. Dat verschil merk je direct op het veld. Als voetballer voel je altijd aan of je bij de beteren zit of niet”, stelt Anfernee, die in november de ultieme bevestiging kreeg dat hij op de goede weg is.

Hij kreeg een nieuw contract voorgeschoteld, dat hem tot de zomer van 2025 aan Boro verbindt. De clubleiding is gericht bezig om een kern op te bouwen die in potentie sterk genoeg is om te promoveren naar de Premier League en er vervolgens te kunnen overleven zonder noodzaak om een blik peperdure aanwinsten open te trekken. Dijksteel past volgens zijn trainer uitstekend binnen dat beleid. “Hij werkt echt keihard en hij verdient deze promotie omdat hij zich zo sterk heeft ontwikkeld sinds ik hier ben. Het is geweldig nieuws dat hij zijn toekomst aan Middlesbrough heeft verbonden”, jubelde Warnock op de clubsite.

Hoewel Dijksteel die woorden in alle lokale kranten terugzag en via sociale media talloze keren werd gefeliciteerd door de fanatieke aanhang, blijft hij er toch nuchter onder. “Het is wel een mooie erkenning, ja”, geeft hij ten slotte schoorvoetend toe. “Ik ben er ook echt wel heel blij mee, want ik heb helemaal geen reden om verder te kijken. Ik speel bij een prachtige club, waar ik het goed naar mijn zin heb en bovendien serieus kans maak om de Premier League te bereiken. Daar geloof ik echt in”, klinkt het vervolgens met een veel krachtigere stem.

Dijksteel praat immers liever over prestaties dan over de mening van anderen. Daar heb je ten slotte helemaal geen invloed op, weet hij. “Toch vind ik het wel leuk als ik merk hoe enthousiast de fans zijn, hoor. Het blijft toch bijzonder om in de supermarkt aangesproken te worden door mensen. Niet op een opdringerige manier ofzo, maar gewoon even om je succes te wensen. Dat zijn mooie dingen”, vindt de rechtsback, die inmiddels alweer bijna honderd wedstrijden op de Engelse velden heeft afgewerkt: 59 voor Charlton Athletic en 37 voor Middlesbrough.

“Dat had ik vijf jaar geleden nooit verwacht”, geeft de rechtsback grif toe. Hij speelde in zijn jeugd slechts één jaartje bij een profclub, maar werd al snel weer afgevloeid bij Excelsior, waardoor een bestaan als prof ver weg leek. Als jeugdspeler van het Amsterdamse AFC waagde hij echter zijn kans bij een talentendag van Nike en via de Nike Academy dwong hij vervolgens al snel een contract af bij Charlton en als beloning voor die opmars volgde zelfs een eenmalige uitnodiging voor Nederland Onder-20.

Dijksteel in het shirt van Charlton Athletic, waar hij als 20-jarige debuteerde in het mondiale profvoetbal.

“Vooralsnog is het daar bij gebleven inderdaad, maar heel misschien kom ik ooit in beeld voor Oranje als we echt promoveren naar de Premier League. Ik ben als voornamelijk verdedigend ingestelde speler toch een ander type dan de meeste backs. Ik weet alleen niet of dat een voordeel is, al hoop ik natuurlijk van wel”, stelt Dijksteel, die weet dat de offensief ingestelde Denzel Dumfries en Hans Hateboer momenteel het hoogst in de pikorde staan bij bondscoach Frank de Boer, die eveneens zou kunnen kiezen voor de allemaal in de Premier League actieve rechtsbacks Kenny Tete, Joël Veltman, Timothy Fosu-Mensah en Ki-Jana Hoever.

Dijksteel heeft er op zijn beurt alles voor over om ook aan te mogen treden in ‘de beste competitie ter wereld’, want meedoen om promotie is dit seizoen de doelstelling voor the Smoggies. “Ik denk zeker dat we sterk genoeg zijn om de play-offs te halen en met een beetje geluk winnen we die ook nog”, aldus Dijksteel. Middlesbrough staat momenteel op de negende stek, met een achterstand van drie punten op de plekken die aan het einde van de rit recht geven op deelname aan de nacompetitie. “Dat is te overbruggen, maar we moeten het een half jaar lang heel cliché wedstrijd voor wedstrijd bekijken.”

In zijn hoofd heeft Dijksteel echter allang vooruit gespoeld naar wat mogelijk kan komen. “Met Charlton heb ik al eens een promotiefinale gespeeld op Wembley en dat is echt het vetste wat ik ooit heb meegemaakt. Je krijgt er zo’n kick van om te spelen in zo’n schitterend stadion. Natuurlijk zal het zonder fans een ander sfeertje geven dan toen, maar als ik nu weer een finale haal, ga ik alles geven om te zorgen dat ik hem win. Als ik de Premier League weet te halen, is mijn sprookje pas echt compleet.”