FA schorst Edinson Cavani en deelt torenhoge boete uit

Donderdag, 31 december 2020 om 16:08 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 16:48

Edinson Cavani is door de Engelse voetbalbond (FA) voor drie wedstrijden geschorst voor zijn veelbesproken tweet van eind november. De aanvaller van Manchester United reageerde met de woorden 'gracias, negrito', wat vertaald kan worden als 'bedankt, kleine zwarte' op een felicitatie van een vriend op Instagram na zijn winnende treffer tegen Southampton (2-3). Cavani overtrad hiermee de regels van de FA, die de aanvaller ook een boete van honderdduizend pond, omgerekend een slordige 110.000 euro, en deelname aan een voorlichtingsprogramma heeft opgelegd. De FA hanteert sinds dit seizoen forse straffen voor racistische en discriminerende uitlatingen.

Cavani beleefde 29 november op bezoek bij Southampton een spectaculaire invalbeurt na een 2-0 achterstand. Hij bereidde de aansluitingstreffer voor, zorgde zelf voor de 2-2 en sloeg in de blessuretijd andermaal toe: 2-3. Na de wedstrijd plaatste ene 'pablofer2222' een bericht op Instagram, waarin hij zei van Cavani te houden. Op zijn eigen Instagram Story deelde Uruguayaan de reactie van 'pablofer2222' en schreef hij: 'Gracias negrito', wat vertaald kan worden als 'bedankt, kleine zwarte man'.

Cavani bevestigde later dat hij bevriend was met de persoon aan wie de boodschap was gericht. Officieel werd de aanvaller door de FA verweten dat hij ‘beledigend en/of grof en/of ongepast’ taalgebruik hanteerde, ‘en/of de sport in een verkeerd daglicht zette’, plus dat hij een referentie maakte, ‘direct dan wel geïmpliceerd’, aan ‘kleur en/of ras en/of etnische afkomst’. Manchester United staat in de breed uitgemeten kwestie pal achter Cavani, zo communiceerde men twee weken terug. "Al onze spelers zetten zich volledig in bij de strijd tegen racisme. Samen met de FA, overheidsinstellingen en verschillende organisaties, en ook met onze eigen campagnes, blijven wij vechten voor deze zaak."

Dat er opzet zou zijn in de veelbesproken reactie van Cavani was volgens Manchester United pertinent onjuist. "Edinson en de club hebben eerder al duidelijk gemaakt dat er geen enkele kwade bedoeling achter zijn boodschap zat. Edinson heeft dan ook excuses aangeboden en de bewuste boodschap op social media verwijderd, zodra duidelijk werd dat zijn woorden verkeerd uitgelegd konden worden."

De schorsing betekent dat Cavani de komende wedstrijden, allen op Old Trafford, tegen Aston Villa (Premier League), Manchester City (halve finale EFL Cup) en Watford (derde ronde FA Cup) moet laten schieten. Manchester United laat donderdag via de officiele kanalen weten dat Cavani ervoor heeft gekozen om niet in beroep te gaan tegen de schorsing 'uit solidariteit en respect voor de FA en de strijd tegen racisme'.

Manchester United gaat ervan uit dat de FA in zijn motivatie van de sanctie zal benadrukken dat Cavani geen racist is. "Terwijl duidelijk is dat context en intentie belangrijke factoren zijn, merkten we dat de commissie zich genoodzaakt zag om een schorsing van drie wedstrijden op te leggen. De clubs vertrouwt erop dat in de motivatie naar voren zal komen dat Cavani geen racist is en dat hij geen racistische motieven had."