Real Sociedad maakt in derby einde aan slechtste reeks sinds 2006

Donderdag, 31 december 2020 om 15:58 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 16:04

Real Sociedad heeft na negen zegeloze duels in alle competities eindelijk weer gewonnen. Het team van trainer Imanol Alguacil was donderdagmiddag met minimaal verschil te sterk voor aartsrivaal Athletic Club. De Baskische krachtmeting in San Mamés eindigde in 0-1. Door de overwinning komt de nummer drie van LaLiga op 29 punten uit 17 duels. Alle clubs in de top zes van de ranglijst hebben een tot zelfs drie duels minder in de benen.

Het ging de afgelopen weken bergafwaarts met Real Sociedad, dat bezig was aan de slechtste reeks sinds 2006. Met het 0-0 gelijkspel tegen AZ in de Europa League op 26 november werd een lange reeks zonder overwinningen in gang gezet: na zes remises in officiële wedstrijden volgden drie nederlagen in LaLiga. Bovendien moest de ploeg van Alguacil onder meer David Silva en Adnan Januzaj missen tegen Athletic door blessureleed. De voortekenen waren niet goed, maar toch kwam Real Sociedad al na vier minuten op voorsprong. Slordig balverlies van Alejandro Berenguer lag ten grondslag aan de openingsgoal.

Op het middenveld liet Berenguer zich makkelijk van de bal zetten door Andoni Gorosabel, waarna een rappe uitbraak van Real Sociedad volgde over de as van het veld. Via Alexander Isak kwam de bal terecht bij Ander Guevara, die Mikel Oyarzabal het strafschopgebied in stuurde met een steekpass. Oyarzabal ontsnapte aan de buitenspelval en bediende Portu, voor wie het een eenvoudige klus was om van dichtbij af te ronden. Ondanks een overwicht aan balbezit voor Athletic kwam Real Sociedad in het restant van de eerste helft niet in grote problemen.

In de tweede helft zocht Real Sociedad nadrukkelijker naar een tweede doelpunt en werd het drukker voor het doel van Unai Simón. De doelman moest na nog geen uur spelen in actie komen op een kopbal van Alexander Isak, die vijf minuten later een heerlijke inzet op de lat zag eindigen. Daarna had Igor Zubeldia een rebound kunnen benutten, maar hij was niet precies in de afwerking. Uiteindelijk gaf het doelpunt van Portu de doorslag in Bilbao.

Het duel is mogelijk een voorproefje op de nog altijd te spelen bekerfinale van 2019/20. Het ontbreken van fans was voor beide clubs een goede reden om de eindstrijd van de Copa del Rey naar deze maand te verschuiven, ervan uitgaande dat er dan wel supporters van de Basken aanwezig konden zijn. Voor nu staat de bekerfinale gepland voor volgend jaar april in Sevilla.