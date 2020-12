Mino Raiola reageert: ‘De nieuwe voorzitter van Barcelona kan mij bellen’

Donderdag, 31 december 2020 om 15:22 • Daniel Cabot Kerkdijk

Mino Raiola ontkent dat hij een principe-akkoord met Emili Rousaud over een transfer van Erling Braut Haaland naar Barcelona heeft. Rosaud is een van de acht kandidaten om op 24 januari tot de nieuwe voorzitter van de Spaanse topclub te worden verkozen. Josep Maria Minguella, de adviseur van Rousaud én toekomstig vice-voorzitter als de verkiezingen worden gewonnen, insinueerde afgelopen week een akkoord met Raiola en Borussia Dortmund te kunnen activeren als beiden bij Barcelona aan de macht komen.

“Fake news”, benadrukt Raiola donderdagmiddag echter aan Sport1. “Ik heb nimmer met een presidentskandidaat van Barcelona over Erling Braut Haaland gesproken en dat zal ik ook nooit doen. Als er een nieuwe voorzitter in januari wordt verkozen, dan kan hij mij bellen.” De Italiaanse Nederlander was drie weken geleden in gesprek met Tuttosport al duidelijk over de toekomst van de twintigjarige Noor. “Erling wil de Champions League winnen. Als hij Borussia Dortmund verlaat, zal niet geld maar zijn ambitie de reden van zijn vertrek zijn.”

Het is onduidelijk of Haaland over een transferclausule bij Borussia Dortmund beschikt. De geruchten gaan dat de Noor in de zomer van 2022 voor een contractueel vastgelegd bedrag van zeventig miljoen euro kan worden aangetrokken. Haaland tekende in januari van dit jaar een contract tot medio 2024 met Borussia Dortmund, dat een transfersom van twintig miljoen euro betaalde. Bij die Borussen staat de teller al op 33 doelpunten in 32 duels in alle competities.

Het is niet de eerste keer dat de naam van Haaland met Barcelona in verband wordt gebracht. Het is algemeen bekend dat Joan Laporta, voormalig voorzitter van los Azulgrana en ook nu weer kandidaat, en Raiola een uitstekende relatie onderhouden. Laporta weigerde tot dusver om namen van mogelijke versterkingen te noemen als hij volgende maand de verkiezingen wint. Victor Font openbaarde woensdag hoe het organogram van Barcelona eruit zal zien als hij de verkiezingen wint. Xavi, die momenteel trainer is in Qatar bij Al-Sadd, moet de algemeen directeur worden onder Font, terwijl hij Jordi Cruijff noemde als zijn sportief directeur. De zoon van wijlen Johan Cruijff nam vanuit China echter afstand van de berichtgeving. Ronald Koeman blijft onder Font actief als hoofdtrainer.

Haaland was niet de enige bomba die Minguella en Rousaud loslieten. Zo wil men het stadion Camp Nou - Leo Messi gaan noemen en is men van zins om Neymar terug te halen naar Catalonië zodra zijn contract met Paris Saint-Germain ten einde loopt. Het is maar de vraag of beide beloften indruk maken op de socios. Het is nog altijd niet zeker of Messi na dit seizoen voor de Catalanen blijft spelen, al won hij meer goodwill terug na zijn interview van afgelopen zondag. Neymar is sinds zijn vertrek naar Parijs vrijwel continu in rechtszaken met Barcelona gewikkeld geweest. Het contract van de Braziliaan loopt medio 2022 ten einde.