Martin Jol blij: ‘We wilden hem in de zomer al, maar toen was hij onhaalbaar’

Donderdag, 31 december 2020 om 13:31 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:34

ADO Den Haag heeft de komst van Marko Vejinovic donderdagmiddag bevestigd via de officiële kanalen. De middenvelder is woensdag met succes medisch gekeurd en heeft inmiddels een contract voor tweeënhalf jaar ondertekend. Vejinovic wordt transfervrij aangetrokken en sluit direct na de jaarwisseling aan bij de selectie van trainer Ruud Brood, zo laat de club weten.

"Deze stap voelt voor mij hartstikke goed", reageert de vrijetrappenspecialist na zijn contractondertekening. "Ik kreeg meteen een warm en fijn gevoel bij de club en het project waar ze mee bezig zijn. Er heerst positieve energie bij de club en daar wil ik graag onderdeel van zijn. Ik heb veel wedstrijden gezien en geloof in de potentie van de selectie." Vejinovic wil ADO helpen met zijn ervaring en zijn speelstijl, geeft hij aan. "Ik ben naar voren gericht, wil kansen creëren en veel voetbal brengen in de ploeg. Hopelijk kunnen we samen snel de weg omhoog vinden met ADO Den Haag."

ADO staat op de zeventiende plek in de Eredivisie en de komende maanden zullen dan ook in het teken staan van het ontlopen van degradatie. De club trekt alles uit de kast, want onlangs werd ook Daryl Janmaat vastgelegd. "Het is belangrijk dat we na Daryl nu ook op het middenveld een ervaren verbindingsspeler aan onze jonge selectie kunnen toevoegen", vertelt Martin Jol, hoofd van het Technisch Hart. "Marko is een speler die wij eigenlijk al voor het seizoen wilden hebben, maar destijds onhaalbaar was. Gebleken is echter dat de aanhouder wint en daarom zijn wij bij de club opgetogen dat Marko zo positief in ons verhaal staat."

Vejinovic, die in februari 31 jaar wordt, zat zonder club en hield zijn conditie enige tijd op peil bij FC Volendam. Hij was transfervrij na zijn vertrek eerder dit jaar bij het Poolse Arka Gdynia. Die club huurde hem vanaf februari 2019 van AZ en nam hem in de zomer die volgde definitief over van de Alkmaarders. Vejinovic verliet de Poolse club na 38 officiële wedstrijden in anderhalf jaar tijd, waarin hij 13 keer scoorde. Ook Volendam onderzocht begin december de mogelijkheden om Vejinovic te contracteren, maar voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie bleek dat financieel niet haalbaar. ADO vond de salariseisen van de voormalig middenvelder van Vitesse en AZ aanvankelijk te gortig, maar heeft nu dus toch overeenstemming weten te bereiken.