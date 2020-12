‘Elftal van de Eerste Seizoenshelft’ van volgers ESPN leidt tot grote verbazing

Donderdag, 31 december 2020 om 12:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:11

Nu het kalenderjaar erop zit, wordt door diverse media een elftal samengesteld met de beste spelers uit het Eredivisie-seizoen tot dusver. FOX Sports, dat sinds donderdagochtend door het leven gaat als ESPN op de socialmediakanalen, liet zijn volgers de afgelopen week via Twitter en Instagram een beste speler per positie kiezen. Het elftal dat daaruit is voortgekomen, wekt op zijn beurt weer verbazing bij de volgers.

Er wordt met name grappen gemaakt over de hoeveelheid PSV'ers in het elftal. De nummer twee van de Eredivisie is met zes spelers vertegenwoordigd: Denzel Dumfries, Jordan Teze, Philipp Max, Mario Götze, Cody Gakpo en Donyell Male. Feyenoord levert met Steven Berghuis en Marcos Senesi twee spelers, terwijl ook de trainer uit Rotterdam komt: Dick Advocaat. FC Twente (Joël Drommel), Ajax (Ryan Gravenberch) en sc Heerenveen (Joey Veerman) vaardigen één speler af aan het denkbeeldige elftal.

? Dit is het ???????? ?????? ???? ???????????? ??????????????????????????! ? We hebben de stemmen via Instagram en Twitter bij elkaar opgeteld en ?????? is jullie ideale elftal én coach! pic.twitter.com/fNMYl3Xzj8 — ESPN NL (@ESPNnl) December 31, 2020

Zowel op Facebook als op Twitter reageren voetbalfans met een kwinkslag. "Erg veel vrije tijd in Eindhoven en omgeving zeker. Heel de dag zitten stemmen daar?", luidt de meest gelikete reactie op Facebook. Een ander vindt dat zowel Feyenoord als PSV te veel spelers aflevert. "Deze 11 worden u aangeboden door Brainport Eindhoven en Droomparken." Op Twitter wordt met name gegrapt over de nieuwe naam van het betaalkanaal. "Staat de “P” in ESPN voor PSV of zo?" Het zijn echter de volgers die het elftal hebben bepaald en niet ESPN zelf, al bepaalde het kanaal per positie wel de vier spelers op wie gestemd kon worden.

PSV reageert in een tweet met een emoji met twee oogjes op het elftal. Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad vindt dat de spelers van PSV, en met name Teze, wel wat eer toekomt met de uitverkiezing. "met Zes PSV'ers in het ESPN-elftal van de eerste seizoenshelft. Grote verrassing is Jordan Teze. Na een seizoen met elf potjes in de Keuken Kampioen Divisie (waarvan acht als back) en twee uurtjes als rechtsback in PSV 1 stoot hij als rechter centrale verdediger in een paar maanden door naar dit soort lijstjes", tweet de journalist.

Opstelling van ESPN: Drommel; Dumfries, Teze, Senesi, Max; Gravenberch, Götze, Veerman; Berghuis, Malen en Gakpo. Trainer: Advocaat.