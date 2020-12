Relatie Milik en Napoli bereikt dieptepunt en eindigt mogelijk in de rechtbank

Donderdag, 31 december 2020 om 12:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:39

Het botert totaal niet tussen Arek Milik en Napoli en de kans bestaat dat beide partijen hun relatie in de rechtbank beëindigen. De spits werd in oktober niet ingeschreven voor het restant van de eerste seizoenshelft in de Serie A en de groepsfase van de Europa League en traint sindsdien individueel. De Corriere dello Sport meldt dat Napoli Milik aanklaagt, terwijl de Pools international de club beschuldigt van het niet volledig uitbetalen van zijn salaris.

De relatie kwam op spanning te staan toen Milik vorig jaar november betrokken was bij de opstand van een deel van de Napoli-selectie, die na het Champions League-duel met Red Bull Salzburg weigerde in de bus te stappen die de spelers naar een afzonderingsoord zou brengen. Dit tot woede van voorzitter Aurelio de Laurentiis, die spelers en technische staf verplichtte naar Castel Volturno te gaan, een oord op 45 minuten van Napels waar de selectie moest verblijven. Het leverde de spelersgroep en dus ook Milik een boete op. Napoli komt nu met een eis van één miljoen euro voor de voormalig Ajacied vanwege muiterij.

Daarnaast zou Milik zich schuldig hebben gemaakt aan het schenden van het portretrecht. De spits heeft zonder toestemming van de club zijn eigen restaurant in het Poolse Katowice gepromoot, zo klinkt het. Maar Milik laat het er niet bij zitten. Volgens de Italiaanse krant zou Milik de enige speler in de selectie van Napoli zijn die zijn salaris over de maand oktober nog niet heeft ontvangen en overweegt de Pool juridische stappen te ondernemen tegen de huidige nummer vijf van de Italiaanse Serie A.

In de afgelopen transferperiode stevende Milik af op een vertrek bij Napoli. De spits stond in de belangstelling van clubs als Valencia, Juventus, AS Roma en Fiorentina, maar geen van de transfers vond doorgang. De voorbije weken werd Milik wederom met menig topclub in verband gebracht. AS meldt dat Atlético Madrid geïnteresseerd is, terwijl volgens RMC Sport ook Olympique Marseille jaagt op een handtekening. De 26-jarige centrumspits tekende in de zomer van 2016 een vijfjarig contract bij Napoli, dat 32 miljoen euro overmaakte naar Ajax. De afgelopen vier seizoenen kwam hij in 93 wedstrijden tot 38 competitietreffers.